American Dreams: Das passierte in der deutschen Nacht

SID 14.06.2026 • 06:18 Uhr Brasilien patzt, die "Tartan Army" feiert einen Duselsieg und die Engländer haben ihr Equipment wieder. Das war der dritte WM-Tag.

AUGENHÖHE: Brasiliens Offensivstar Vinicius Junior hat seinem Verein Real Madrid bei der Anzahl der WM-Tore den Ausgleich beschert. Mit dem 79. Treffer eines Königlichen bei einer WM-Endrunde, den Vinicius beim 1:1 zum Auftakt des Rekordweltmeisters gegen Geheimfavorit Marokko erzielte, zogen die Madrilenen laut des Datenanbieters Opta mit dem FC Bayern gleich. Kein Verein kommt in der WM-Geschichte auf mehr Treffer durch seine Spieler.

AUGENMERK: Ismael Saibari ließ sich von den marokkanischen Fans feiern, doch gänzlich glücklich war der vermeintliche Wunschspieler des FC Bayern nach seinem großen Moment gegen Brasilien nicht. Statt der Freude über seinen tollen Treffer und den Punktgewinn gegen den Rekordweltmeister überwog das Hadern über den verpassten Sieg. „Es tut weh. Wenn man die Chancen verpasst, hat man das Zeug nicht dazu, um gegen eine so große Mannschaft zu gewinnen“, sagte der 25-Jährige nach dem 1:1.

DUDELSÄCKE: Die „Tartan Army“ feierte in Foxborough, denn: „No Scotland, no Party“! Der Schlachtruf schallte schon vor dem Anpfiff der Partie gegen den tapferen Außenseiter Haiti aus zahllosen knallgelben Schulbussen, die die Fans für die Fahrt ins Stadion gemietet hatten. Ein abgefälschter Schuss von John McGinn ließ die Stimmung unter den Schotten überkochen, das 1:0 in einem schwachen Spiel war ein großer Schritt in Richtung der K.o.-Runde – dort standen die Schotten bislang nie.

VERTRAUEN: Rückkehrer Manuel Neuer steht beim WM-Auftakt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Curacao im Tor. Das bestätigte Bundestrainer Julian Nagelsmann auf der abschließenden Pressekonferenz in Houston. „Alle Spieler sind gesund und Manu wird beginnen“, sagte Nagelsmann. Damit feiert Neuer am Sonntag sein DFB-Comeback nach 709 Tagen. Das letzte seiner bisher 124 Länderspiele bestritt der 40-Jährige beim Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM 2024 gegen Spanien (1:2 n.V.). Als Linksverteidiger wird der Frankfurter Nathaniel Brown starten, wie Nagelsmann bestätigte.

DESIGN: Ägypten muss vor seinem Auftaktspiel bei der Fußball-WM sein Trikotdesign ändern. Die Nordafrikaner müssen die sieben Sterne, die für ihre sieben Afrika-Cup-Titel stehen, von ihrer Spielkleidung entfernen. Dies bestätigte der ägyptische Fußballverband dem US-Nachrichtensender ESPN. „Es handelte sich um einen Routinevorgang: Vor vier Monaten hat die FIFA den Fußballverband darüber informiert, dass die Sterne des Afrika-Cups bei den WM-Spielen nicht auf den Trikots der Nationalmannschaft zu sehen sein dürfen“, sagte ein Verbandssprecher.