American Dreams: Das passierte in der deutschen Nacht

SID 15.06.2026 • 06:08 Uhr Deutschland aufgepasst! Die Gruppengegner Elfenbeinküste und Ecuador sind nicht zu unterschätzen. Auch Schweden präsentiert sich stark.

AUFGEPASST: Die deutsche Mannschaft sollte sich nach ihrem 7:1 gegen Curacao nicht allzu sicher fühlen. Die restliche WM-Gruppenphase wird kein Spaziergang, wenn es nach den Erkenntnissen des Duells der beiden kommenden Gegner geht: Die Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) und Ecuador haben sich ein packendes sowie extrem physisches Auftaktduell geliefert, das die Afrikaner dank eines Last-Minute-Treffers durch Amad Diallo mit 1:0 für sich entschieden.

WERTVOLL: Das millionenschwere Traum-Duo Alexander Isak und Viktor Gyökeres hat Schweden einen perfekten Start in die Fußball-WM beschert. Die Starangreifer aus der Premier League führten die Skandinavier zum verdienten 5:1-Auftaktsieg gegen Tunesien. Mit dem Erfolg im mexikanischen Monterrey übernahmen die Schweden von Trainer Graham Potter die Tabellenführung in der Gruppe F. Isak und Gyökeres trafen jeweils einmal.

AUFRÄUMEN: Ob leere Plastikflaschen oder Verpackungen – alles kommt weg: Beim WM-Auftakt ihrer Mannschaft in den USA hinterließen die japanischen Fußballfans ihre Ränge im Dallas Stadium wieder einmal blitzsauber. Kurz nach dem 2:2 gegen die Niederlande erhielten die Anhänger der „Blauen Samurai“ dieses Mal sogar prominente Unterstützung. Jameis Winston, Quarterback des Football-Klubs New York Giants, packte fleißig mit an.

ÄRGER: Reisechaos zum Start in die WM: Uruguays Nationalmannschaft hat erst mit Verspätung aus dem Teamcamp in Mexiko zum Spielort ihres WM-Auftaktes gegen Saudi-Arabien in Miami/USA fliegen können. Das für die „Celeste“ vorgesehene Flugzeug habe keine Genehmigung für die Reise in die USA erhalten, wie Medien in Uruguay berichten.

SORRY: „Schattenmann“ Jürgen Klopp hat bei Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann um Entschuldigung für seinen „Noch-Spruch“ gebeten. „Das Unwort meines Jahres habe ich bereits gefunden: Das ist ’noch‘. Ich hätte mir dafür aufs Maul hauen können“, sagte Klopp bei MagentaTV am Sonntag nach dem 7:1 (3:1) der deutschen Nationalmannschaft gegen Curacao in Houston.