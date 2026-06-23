Amiri fordert: „Wir müssen im Flow bleiben“

SID 23.06.2026 • 05:11 Uhr Mit einem Erfolg gegen Ecuador würde das Team den DFB-Siegrekord einstellen.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft will auch nach dem erreichten Etappenziel die Zügel nicht schleifen lassen und peilt die Einstellung des Siegrekords an. „Wir müssen im Flow bleiben, jeder Sieg tut uns gut. Und auch aus Respekt vor anderen Nationen müssen wir das Spiel so angehen, als würde es um alles gehen“, sagte Nadiem Amiri mit Blick auf den Vorrundenabschluss am Donnerstag (22.00 Uhr/ARD und MagentaTV) gegen Ecuador in East Rutherford und forderte „maximale Intensität“.

Während die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann als Gruppensieger sicher in der ersten K.o.-Runde steht, bangt Ecuador nach der Niederlage gegen die Elfenbeinküste (0:1) und der Nullnummer gegen Curacao ums Weiterkommen. „Ecuador hat eine sehr gute Mannschaft, sie sind bisher nicht so reingekommen. Wir müssen gewappnet sein“, warnte Amiri.

Der viermalige Weltmeister hat zuletzt elf Siege in Serie gefeiert. Mehr gab es bisher nur einmal in der langen DFB-Historie: Unter Jupp Derwall gelangen zwischen dem 2. Mai 1979 und dem 14. Juni 1980 zwölf Erfolge.