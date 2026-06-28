Mehr Spielzeit für Neymar? Ancelotti macht Hoffnung

SID 29.06.2026 • 00:17 Uhr Der Superstar habe sehr gut trainiert, sagt der Coach der Brasilianer. Erst einmal sollen es gegen Japan aber andere richten.

Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti hat Superstar Neymar in der K.o.-Runde der Fußball-WM mehr Spielzeit in Aussicht gestellt. „In der letzten Woche war seine Entwicklung sehr gut“, sagte Ancelotti vor dem Sechzehntelfinale am Montag (19.00 Uhr MESZ) in Houston gegen Japan. Neymar sei „in der Lage“, mehr als 15 Minuten wie bei seinem Comeback zuletzt gegen Schottland (3:0) zu spielen.

Erst einmal sollen es vorne aber wieder Vinicius Júnior und Co. richten. „Ich bin sehr zuversichtlich, die Spieler wissen genau, wie sie sich auf so ein Spiel vorbereiten müssen“, sagte Ancelotti, der aber auch dem Gegner „großen Respekt“ zollte. Japan sei „eines der besten Teams der Welt“, so der Italiener.

Ancelotti: Brasilien muss es „wie ein Finale angehen“

Das letzte Aufeinandertreffen hatte die Selecao im Oktober 2025 nach einer 2:0-Führung noch mit 2:3 verloren. „Das war eine gute Erfahrung für uns, um zu sehen, wie stark Japan ist“, sagte Ancelotti rückblickend über das Testspiel. Brasilien müsse es am Montagmittag (Ortszeit) „wie ein Finale angehen. Denn das ist es.“