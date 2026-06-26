Angerer: Der wahre Neuer „steht gerade nicht im Tor“

SID 26.06.2026 • 13:31 Uhr Die zweimalige Weltmeisterin vermisst Neuers einstige Ausstrahlung und den Wagemut.

Für die langjährige Fußball-Nationaltorhüterin Nadine Angerer ist Manuel Neuer nicht mehr der Mann mit der Ausstrahlung früherer Jahre. „Der Manuel Neuer, den wir von den Bayern und aus früheren Deutschland-Spielen kennen, der steht gerade nicht im Tor“, schrieb die zweimalige Weltmeisterin in ihrer Kolumne für das Nachrichtenportal t-online: „Er kommt einfach nicht richtig ins Turnier.“

Dies hätten die bisherigen WM-Spiele der deutschen Nationalmannschaft gegen Curacao (7:1), die Elfenbeinküste (2:1) und Ecuador (1:2) auch nicht hergegeben: „Es gab kaum Schüsse auf sein Tor. Und die, die es gab, waren schwer zu halten.“ Neuer, der bereits vier Tore kassiert, aber erst drei Bälle gehalten hat, wirke „noch etwas gehemmt“.