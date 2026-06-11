Anstoß in Mexiko: Die XXL-WM beginnt

SID 11.06.2026 • 21:09 Uhr 48 Teams kämpfen in insgesamt 104 Spielen um den Titel.

Die größte WM der Fußball-Geschichte hat bunt, laut und mit leichter Verspätung begonnen. Mexiko führte am Donnerstag um 13.06 Ortszeit im legendären Aztekenstadion den Anstoß aus. Zuvor hatte eine musikalisch-poppige Eröffnungsfeier die 80.000 Fans in Mexiko-Stadt begeistert, Top-Act war der kolumbianische Superstar Shakira.

Die WM wird ein Turnier der Superlative. Nie zuvor gab es 48 Teilnehmer, 104 Spiele, drei Gastgeber. Die USA (am Samstag gegen Paraguay) und Kanada (am Freitag gegen Bosnien-Herzegowina) steigen später als Mexiko ein – sie bekommen jeweils noch ihre eigene Show zur Eröffnung.

Abseits des Sports beherrschen Sicherheitsbedenken (vor allem in Mexiko) und die Einmischung der US-Politik die Diskussionen. Die USA befinden sich im Krieg mit dem Iran, der erstmals am Dienstag spielen wird. Zudem gab es mehrfach Probleme mit Einreise-Restriktionen.