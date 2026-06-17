Auch dank Kane-Doppelpack: Tuchels Engländer feiern Auftaktsieg

SID 18.06.2026 • 00:00 Uhr Thomas Tuchels Engländer jubeln bei ihrem WM-Auftakt. Auf die Top-Stars Harry Kane und Jude Bellingham ist Verlass.

Thomas Tuchel hat dank seiner Superstars Harry Kane und Jude Bellingham die erste WM-Bewährungsprobe als Englands Nationaltrainer bestanden. Die offensiv eingestellten Three Lions feierten am Mittwoch in Dallas ein verdientes 4:2 (2:2) gegen Kroatien und machten durch den Erfolg im nominell schwierigstem Spiel der Gruppe L einen großen Schritt in Richtung K.o.-Phase. Der auf der Insel durchaus kritisch beäugte deutsche Coach verschaffte sich mit dem Sieg vorläufig Ruhe.

Englands Kapitän Kane (12., 42.) traf für den Weltmeister von 1966 erst per wiederholtem Foulelfmeter, später legte er per Kopf nach einer Ecke nach. Der 32-Jährige vom FC Bayern zog damit mit Englands WM-Rekordtorschützen Gary Lineker (beide zehn Tore) gleich. Bellingham (47.) traf kurz nach der Pause. Martin Baturina (36.) und Petar Musa (45.+5), der in der MLS beim FC Dallas aufläuft, hatten zwischenzeitlich ausgeglichen. Marcus Rashford (85.) traf in der Schlussphase für die Engländer.

Die Diskussionen um Tuchel, der unter anderem mit der Nicht-Nominierung der Jungstars Cole Palmer und Phil Foden für Irritationen gesorgt hatte, und das schwere Erbe hatten England nach Nordamerika begleitet. Die stolze Fußball-Nation wartet mittlerweile seit 60 Jahren auf den zweiten WM-Titel – Tuchel soll das lange Warten beenden.

Der erste Schritt dorthin gelang in der Neuauflage des Halbfinals von 2018. Kane, von Ex-Teamkollege Thomas Müller bei MagentaTV vor dem Anpfiff als „bester Abschließer auf diesem Planeten“ geadelt, blieb dabei ein früher mentaler Dämpfer erspart. Der Elfmeter – verursacht durch ein Foul von Kroatiens Altstar Luka Modric – wurde nach Kanes erstem Fehlschuss wiederholt. Torhüter Dominik Livakovic hatte sich zu schnell von seiner Linie bewegt. Den zweiten Versuch verwandelte Kane problemlos.

Der erste Treffer ihres Unterschiedsspielers gab England nach einer nervösen Startphase nur kurz Sicherheit. Tuchels Team war bemüht, sorgte aus dem Spiel heraus aber nur selten für Gefahr. Defensiv blieben die Three Lions anfällig. Den erneuten Vorteil nach Kanes zweitem Tor verspielte England leichtfertig.