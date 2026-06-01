Auch ohne Stars: Norwegen gewinnt WM-Test gegen Schweden

SID 01.06.2026 • 20:58 Uhr Im Duell der skandinavischen Nachbarn gibt Norwegen klar den Ton an und siegt, obwohl die größten Stars geschont werden.

Norwegens Fußball-Nationalmannschaft hat vor ihrer Rückkehr auf die WM-Bühne die Euphorie im eigenen Land weiter angefacht. Das Team von Trainer Stale Solbakken gewann am Montagabend in Oslo gegen den skandinavischen Nachbarn Schweden hochverdient mit 3:1 (3:0).

Und das obwohl die beiden größten Stars geschont wurden: Torjäger Erling Haaland (Manchester City) und Kapitän Martin Ödegaard (FC Arsenal) erhielten nach anstrengenden Monaten mit ihren Klubs für das Testspiel der beiden WM-Teilnehmer eine Pause.

Jörgen Strand Larsen von Conference-League-Sieger Crystal Palace gelang ein Doppelpack (8./37.), beide Treffer bereitete der Dortmunder Julian Ryerson vor. Auch Antonio Nusa von RB Leipzig traf schon in der ersten Hälfte (18.). Ein Tor von David Möller Wolfe (62.) zählte wegen einer Abseitsstellung nicht, Norwegen hatte anschließend weitere Chancen auf das 4:0. Als beide Teams kräftig durchgewechselt hatten, kam Schweden durch Alexander Isak (76.) im Spiel an, das zweite Tor von Sebastian Nanasi (81.) zählte dann nicht – ebenfalls Abseits.

WM: Unterschiedliche Voraussetzungen für Norwegen und Schweden

Für beide Mannschaften war es der vorletzte WM-Test. Norwegen spielt am kommenden Sonntag noch gegen Marokko, Schweden trifft schon am Donnerstag auf Griechenland. Die beiden Teams gehen unter völlig unterschiedlichen Voraussetzungen in die WM. Norwegen spielte eine herausragende Qualifikation, ließ als Gruppensieger unter anderem Italien hinter sich und ist nun erstmals seit 28 Jahren wieder dabei. Schweden dagegen, in diesem Jahrtausend schon dreimal bei einer WM, rettete sich nach schwacher Qualifikation über die Playoffs gerade so ins Turnier.