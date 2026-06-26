Auf Abwegen: Goretzka steigt in falschen Bus

SID 26.06.2026 • 10:16 Uhr Nach dem 1:2 gegen Ecuador im letzten Gruppenspiel wollte Leon Goretzka nur noch weg. Doch dann verlief sich der Nationalspieler.

Leon Goretzka wurde schnell stutzig. Mit einem Becher in der Hand war der Fußball-Nationalspieler über den Parklatz des WM-Stadions in East Rutherford gelaufen, er wollte nach dem 1:2 gegen Ecuador im letzten Gruppenspiel nur in den Bus und weg – aber er brauchte zwei Anläufe: Zunächst stieg er fälschlicherweise in den „Partybus“ des euphorisierten Gegners.

Immerhin konnte er sich so kurz wie ein Sieger fühlen, denn er blickte dort wohl in viele glückliche Gesichter. Goretzka drehte noch im Fahrerbereich um, bog links um die Ecke und stieg dann doch ins richtige Gefährt.

WM: Busse sehen sich ähnlich

Die beiden blauen Hyundai-Busse, optisch durchaus sehr ähnlich, aber jeweils mit Flagge und riesigem Landesnamen bedruckt, standen direkt nebeneinander. Nur böse Zungen würden behaupten, er habe sich eine Mannschaft gesucht, bei der er bessere Einsatzchancen habe.