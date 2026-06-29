"Auf dem richtigen Weg": Brasilien darf weiterträumen

SID 29.06.2026 • 22:49 Uhr Die Selecao beweist Comeback-Qualitäten. Trainer Carlo Ancelotti gibt sich für den weiteren Turnierverlauf optimistisch.

Beim erlösenden Siegtreffer verzog Carlo Ancelotti keine Miene, bei der Pressekonferenz nach dem Spiel huschte dem erleichterten Trainer Brasiliens dann aber immer wieder ein Lächeln übers Gesicht.

Sein Team habe beim hart erkämpften 2:1 (0:1) gegen Japan „leiden“ müssen, sagte Ancelotti, „aber das gehört dazu.“ Zweifel, ob die Brasilianer nach dem Kraftakt für das Achtelfinale gegen Norwegen oder die Elfenbeinküste „stark genug“ seien, wischte der kühle Italiener beiseite.

„Ja, ja, wir sind stark genug. Wir schaffen das. Wir wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir müssen diesen Weg weitergehen“, sagte Ancelotti, der mit dem Rekordweltmeister den sechsten Stern jagt.

Beinahe wäre der Traum vom WM-Titel schon am Montag im Sechzehntelfinale von Houston geplatzt, gegen die Japaner drehten die Brasilianer aber erstmals seit 2002 ein Spiel bei einer WM. Damals gewann die Selecao bekanntlich ihren fünften und bisher letzten Titel.

WM: Ancelotti bleibt nach Sieg gelassen

Während seine Spieler nach dem Last-Minute-Treffer von Gabriel Martinelli (90.+5) eine gelbgrüne Party feierten und das WM-Stadion von Houston in ein gigantisches Sambodrom verwandelten, blieb Ancelotti gewohnt gelassen. Der 67-Jährige weiß: Der Weg bis zum Endspiel am 19. Juli in East Rutherford ist für die Südamerikaner noch weit.