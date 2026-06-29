Brasiliens Superstar Neymar hat sich nach dem Last-Minute-Sieg gegen Japan ausgerechnet einen deutschen Ökonom vorgeknöpft.
Neymar schießt gegen deutschen Ökonom
Joachim Klement hat mit seinem eigens entwickelten Modell die letzten drei Weltmeister richtig vorausgesagt. Brasiliens frühes Aus tritt nicht ein.
„Herr Joachim Klement … versuchen Sie es doch bitte bei der nächsten WM nochmal“, schrieb der 34-Jährige, der beim hart erkämpften 2:1 (0:1) im Sechzehntelfinale in Houston nicht eine Minute zum Einsatz kam, bei X und versah seinen Post zudem mit einem zwinkernden Emoji.
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WM: Ökonom sagte letzten drei Weltmeister voraus
Klement hatte mit seinem mathematischen Modell die letzten drei Weltmeister Deutschland (2014), Frankreich (2018) und Argentinien (2022) richtig vorausgesagt – und in diesem Jahr überraschend auf ein frühes Aus von Brasilien gegen Japan gesetzt.
Geht es nach seinem eigens entwickelten Modell, das sich aus Bevölkerungsgröße, Wirtschaftskraft, Klima und FIFA-Rangliste berechnet, werden die Niederlande am 19. Juli in East Rutherford den WM-Pokal in die Luft stemmen.