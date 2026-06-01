Australien mit Irvine und Metcalfe zur WM

SID 01.06.2026 • 06:24 Uhr Tony Popovic beruft zwei Neulinge, darunter einen U21-Nationalspieler aus Italien.

Jackson Irvine und Connor Metcalfe von Bundesliga-Absteiger FC St. Pauli stehen im Kader von Australien für die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli). Nationaltrainer Tony Popovic berief in sein 26-köpfiges Aufgebot am Montag 17 WM-Neulinge. Torhüter Mathew Ryan (34) und der frühere Bundesliga-Profi Mathew Leckie (35) bestreiten dagegen schon ihr viertes Turnier.

„Ich glaube, wir haben hier jede Menge jugendliche Unbekümmertheit und jede Menge spannendes Talent, was meiner Meinung nach den Beginn eines neuen Zyklus markiert … diese jungen Spieler sind furchtlos“, sagte Popovic

Dem Kader der „Socceroos“ gehört erstmals auch Cristian Volpato an. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler von Serie-A-Klub Sassuolo war bisher für Italiens U21 im Einsatz gewesen. In der vergangenen Woche entschied sich der in Sydney geborene Volpato aber für Australien. Seine Kader-Premiere feiert zudem auch Tete Yengi von Machida Zelvia (Japan).

Der 33 Jahre alte Irvine gehört zu den Führungsspielern der Australier. Er hat bereits 81 Länderspiele bestritten. Metcalfe (26) kommt auf 35 Einsätze für sein Land.