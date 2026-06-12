Lobeslied auf Edin Dzeko: "Muss niemandem etwas beweisen"

SID 12.06.2026 • 02:18 Uhr Nationaltrainer Sergej Barbarez schwärmt von Starstürmer Edin Dzeko. Der ehemalige Bundesliga-Profi will mit seinem Team die K.o.-Runde erreichen und gibt sich kampfeslustig.

Sergej Barbarez, Nationaltrainer von Bosnien und Herzegowina, hat seinen Starspieler Edin Dzeko vor dem WM-Auftakt in höchsten Tönen gelobt.

„Menschen wie Dzeko haben es sich mit ihrem Charakter und ihrer Mentalität verdient, dass man Loblieder über sie singt“, sagte Barbarez. Dzeko müsse „niemandem mehr etwas beweisen. Er hat das alles schon oft genug gezeigt. Und ich bin sehr froh, so einen Spieler in unseren Reihen zu haben.“

WM 2026: Bosnien und Herzegowina trifft zum Auftakt auf Kanada

Der 40 Jahre alte Dzeko, der in der abgelaufenen Saison mit Schalke 04 in die Fußball-Bundesliga aufgestieg ist, trifft am Freitag (21.00 Uhr im LIVETICKER) mit den Bosniern im ersten WM-Spiel in Toronto auf Co-Gastgeber Kanada.

Dzeko war bereits 2014 in Brasilien bei Bosniens bislang einziger WM-Teilnahme mit von der Partie gewesen. Aktuell steht sogar zur Debatte, ob er nach dem Turnier seine Karriere beendet.

Vor zwölf Jahren war die Auswahl vom Balkan in der Vorrunde ausgeschieden. Diesmal will sie in der Gruppe B, in der sonst noch die Schweiz und Katar warten, erstmals weiterkommen. Barbarez nahm sich dabei ein Beispiel am kroatischen Nachbarn, der 2018 Vizeweltmeister und vor vier Jahren WM-Dritter geworden war.