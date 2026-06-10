Bayern-Boss: "Das kann nicht der Anspruch des DFB sein"

Johannes Vehren 10.06.2026 • 10:32 Uhr Nach zwei verpatzten Weltmeisterschaften mit dem Vorrundenaus erwartet der Präsident des FC Bayern, Herbert Hainer, ein besseres Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft.

Die Erwartungen an die deutsche Nationalmannschaft vor der am Donnerstagabend (das Eröffnungsspiel ab 21 Uhr im LIVETICKER) startenden Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada sind groß. So auch beim Präsidenten des FC Bayern, Herbert Hainer.

„Zunächst mal bin ich Fußball-Fan und Fan der deutschen Nationalmannschaft. Deswegen wünsche ich mir, dass die deutsche Nationalmannschaft sehr gut spielt und so weit wie möglich kommt – am besten ins Endspiel. Die letzten beiden Male war schon nach der Vorrunde Schluss, das kann nicht der Anspruch des DFB sein“, sagte er am Rande des 35-jährigen Jubiläums des Bayern-Fanclubs Nabburg.

Hainer verweist auf Bayern-Block im DFB-Team

Der Bayern-Boss verriet, selbst eine Reise zur WM zu planen, um sich unter anderem seine sieben FCB-Schützlinge im DFB-Team anzugucken. „Die Nationalmannschaft ist immer gut gefahren, wenn sie einen Bayern-Block hatte. Das haben wir 1974 gesehen, 1990 und 2014“, betonte der 71-Jährige.

Eigentlich standen acht Bayern-Spieler im Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann, doch Lennart Karl verletzte sich im Abschlusstraining vor dem letzten WM-Testspiel gegen die USA und zog sich einen Muskelbündelriss zu. Der 18-Jährige fällt somit für das Turnier aus.

Hainer meinte gleichzeitig, dass er selbstverständlich auch allen anderen WM-Fahrern des FC Bayern die Daumen drücke: „Ich wünsche aber auch Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano, Konrad Laimer, Alphonso Davies, Luis Díaz und allen anderen Bayern ein tolles Turnier und dass sie verletzungsfrei zurückkommen.“