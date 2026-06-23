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WM 2026: Neue Einreise-Regel für Iran nach massiver Kritik

Neue Einreise-Regel für Iran

Die Mannschaft des Iran durfte nur jeweils einen Tag vor den ersten beiden Gruppenspielen in die Staaten reisen. Das ändert sich nun.
Belgien und der Iran trennen sich bei der WM mit 0:0. Für den Iran sicherte Keeper Alireza Beiranvand das Unentschieden mit einer irren Parade ab.
SID
Die Mannschaft des Iran durfte nur jeweils einen Tag vor den ersten beiden Gruppenspielen in die Staaten reisen. Das ändert sich nun.

Die Fußballer des Iran dürfen zum WM-Gruppenfinale gegen Ägypten früher in die USA einreisen als bisher. Wie das Ministerium für Innere Sicherheit der Vereinigten Staaten (DHS) mitteilte, werde „der Mannschaft gestattet, zwei Tage vor dem Spiel in die USA einzureisen. Das iranische Team muss dennoch am Tag des Spiels ausreisen“. Zu den ersten beiden Partien in Los Angeles durfte der Iran jeweils nur einen Tag vorher anreisen.

„Die allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen und -vorschriften bleiben unverändert. Wir setzen uns weiterhin dafür ein, ein möglichst sicheres Turnier für Spieler, Betreuer und Fans gleichermaßen zu gewährleisten“, hieß es in der DHS-Stellungnahme weiter.

Irans Trainer Amir Ghalenoei hatte zuletzt geklagt, seine Mannschaft sei die „am stärksten benachteiligte“ des Turniers. Die Umstände „machen es sehr schwer für uns. Und sie werden immer schwieriger“, sagte der Coach. Eine formelle Beschwerde bei der FIFA haben die Iraner laut Ghalenoei aber anders als ursprünglich geplant nicht eingereicht. Irans Basecamp liegt im mexikanischen Tijuana.

Das letzte Vorrundenspiel der Iraner gegen Ägypten findet am Samstag (5.00 Uhr/MagentaTV) in Seattle statt. Nach zwei Unentschieden gegen Neuseeland und Belgien hat das Team Melli noch Chancen auf die K.o.-Phase.

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