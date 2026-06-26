Bei DFB-Pleite: Nächste Top-Quote für ARD

Ihr letztes Vorrundenspiel bei der Fußball-WM hat die deutsche Nationalmannschaft mit 1:2 (1:1) gegen Ecuador verloren – der ARD dabei jedoch erneut eine starke Quote beschert.
Nächste Top-Quote für Sender
Den schwachen Auftritt des Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann sahen am späten Donnerstagabend deutscher Zeit durchschnittlich 18,47 Millionen Zuschauer im Ersten. Der Gesamt-Marktanteil lag bei 71,9 Prozent. Nicht einberechnet sind Livestreams und die Anteile von MagentaTV, wo das Spiel ebenfalls zu sehen war.
WM: Deutsches Auftaktspiel hatte die beste Quote
Die Übertragung der Partie in der ARD übertraf knapp die Zahlen des zweiten Gruppenspiels gegen die Elfenbeinküste (2:1). Den Sieg des DFB-Teams hatten im ZDF am Samstag durchschnittlich 18,26 Millionen Zuschauer verfolgt. Der Marktanteil lag mit 72,1 Prozent bei diesem Spiel allerdings leicht höher. Die stärksten Werte erzielte die ARD mit der Übertragung des deutschen Auftaktspiels gegen Curacao (7:1), das mehr als 24 Millionen Fans gesehen hatten.
Ein besonders hohes Interesse rief das Spiel gegen Ecuador in der ARD in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen hervor: Hier lag der Marktanteil bei 76,7 Prozent. Ihr Sechzehntelfinale bestreitet die deutsche Mannschaft am Montag (22.30 Uhr, MESZ), dann wird wieder das ZDF übertragen.
ARD und ZDF zeigen bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada zusammen 60 der 104 Spiele. Bei MagentaTV sind alle Partien live zu sehen.