Bayern-Star beteiligt: Kroatien wahrt WM-Chancen

SID 24.06.2026 • 02:54 Uhr Im 200. Länderspiel von Luka Modric glänzen die Kroaten nicht, holen im Kampf um das Weiterkommen bei der WM jedoch wichtige Punkte. Panama scheidet hingegen vorzeitig aus.

Trotz einiger Anlaufschwierigkeiten hat Kroatien im 200. Länderspiel von Superstar Luka Modric den erhofften Pflichtsieg gefeiert und Kurs auf die K.o.-Runde der Fußball-WM genommen. Der lange schwache Vize-Weltmeister von 2018 bezwang am Dienstag in Toronto den leidenschaftlich kämpfenden Außenseiter Panama dank Joker Ante Budimir mit 1:0 (0:0). Der Einzug ins Sechzehntelfinale ist ganz nah.

Budimir (54.) schoss den Favoriten kurz nach seiner Einwechslung und nach Vorarbeit von Bayern-Profi Josip Stanisic zum richtungsweisenden Erfolg gegen die wackeren Mittelamerikaner. Nach der Niederlage gegen England (2:4) zum Turnierstart können die Kroaten das Ticket für die nächste Runde nun am kommenden Samstag in Philadelphia gegen Ghana lösen. Panama steht derweil als Letzter der Gruppe L fest und ist wie bei seiner bis dato einzigen WM-Teilnahme 2018 in der Vorrunde gescheitert.

Für Modric, der Kroatien vor acht Jahren in Russland ins WM-Finale und 2022 in Katar auf Platz drei führte, lebt unterdessen der Traum, bei seiner fünften und letzten Weltmeisterschaft noch einmal ganz weit zu kommen. Bei der Europameisterschaft vor zwei Jahren in Deutschland hatten Modric und Co. beim Aus in der Gruppenphase enttäuscht.

WM: Kroatien tut sich zunächst schwer

Edeltechniker Modric tat sich zu Beginn wie das gesamte Team schwer. Ein erster unplatzierter Kopfball des Anführers (2.) ging weit vorbei, danach suchte er immer wieder mit langen Bällen die Tiefe, seine Zuspiele kamen jedoch oft zu ungenau. Und auch sonst gab es für die Mannschaft vom Balkan gegen die dichte Defensive Panamas zunächst kein Durchkommen, während der Underdog über Konter Gefahr ausstrahlte.

Kein magischer Modric-Moment, dafür immer wieder völlig unnötige Stockfehler im Spielaufbau: Es war eine enttäuschende erste Hälfte der Kroaten, ein offensiv effizienterer Gegner als die Panamaer hätte diese Leistung bereits mit einem Gegentor bestraft. Erst in der ersten Minute der Nachspielzeit, als Martin Baturina Panamas Torwart Orlando Mosquera per Fernschuss prüfte, verbuchte Kroatien seine erste Torchance.

Stanisic bereitet Siegtreffer vor

Unmittelbar nach der Pause liefen die Kroaten vorerst weiter vergeblich an, ehe Budimir den Bann brach. Der Angreifer, der gemeinsam mit Hoffenheims Andrej Kramaric zur Halbzeit ins Spiel gekommen war, drückte eine Flanke von Bayern Münchens Stanisic über die Linie. Nur drei Minuten später schickte Modric bei einem Konter den durchgestarteten Marco Pasalic, der im Duell mit Mosquera die Riesenchance auf das zweite Tor vergab.