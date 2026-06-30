Bei WM-Triumph der USA: NASA will Ball auf den Mond schicken

SID 30.06.2026 • 23:57 Uhr Ziel soll eine noch zu bauende Mondbasis sein. "Wir werden den Fußball dorthin bringen", verspricht Behörden-Chef Jared Isaacman.

Die US-Raumfahrtbehörde NASA will im Falle eines WM-Triumphs der USA einen Fußball zum Mond schicken. „Das ist die Herausforderung, okay, also Team USA, erledigt die Aufgabe“, sagte NASA-Chef Jared Isaacman bei einer Veranstaltung, bei der die Pläne für eine Mondbasis vorgestellt wurden.

Die NASA hat wegen des Turniers in den USA, Mexiko und Kanada bereits einen FIFA-Ball zur Internationalen Raumstation geschickt. Zuvor hatte schon der deutsche Astronaut Alexander Gerst bei seinem Aufenthalt auf der ISS 2018 während der WM in Russland einen Fußball dabei.

Sollte dem US-Team die Sensation gelingen, soll der nächste Ball noch weiter fliegen. Die Idee mit dem Flug zum Mond solle als „Motivation“ dienen, sagte der Chef der National Air and Space Agency.

Isaacman erinnerte daran, dass der Astronaut Alan Shepard 1971 berühmt wurde, als er auf dem Mond ein paar Golfschläge ausführte, nachdem er heimlich einen Schläger und ein paar Bälle mitgenommen hatte. „Wir werden Alan Shepard übertrumpfen, versprach Isaacman, „wir werden den Fußball dorthin bringen.“