Leichenfund in der Nähe von WM-Quartier

SID 13.06.2026 • 01:27 Uhr In der Nähe des iranischen WM-Quartiers wird eine Leiche gefunden. Der Körper verrottet in einem Auto.

Leichenfund in Tijuana: Die mexikanische Polizei hat einen verwesten Körper in einem Auto gefunden, das unmittelbar in der Nähe des Trainingsplatzes der iranischen Fußball-Nationalmannschaft geparkt war. Das berichten Reporter der Nachrichtenagentur AFP.

Demnach haben die Beamten die Leiche im Kofferraum eines an einem Supermarkt geparkten SUV mit kalifornischem Kennzeichen gegenüber des Estadio Caliente gefunden.

Irans Camp wurde nach Tijuana verlegt

„Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden sie im Kofferraum eine in einen schwarzen Sack gewickelte Person, die Spuren von Gewalt aufwies“, sagte ein Sprecher der Polizei laut AFP.

Tijuana gilt als gefährliche Stadt. Laut offizieller Statistik wurden dort im Jahr 2025 mehr als 1200 Morde verzeichnet.