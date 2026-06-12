Leichenfund in der Nähe von WM-Quartier

Leichenfund in Tijuana: Die mexikanische Polizei hat einen verwesten Körper in einem Auto gefunden, das unmittelbar in der Nähe des Trainingsplatzes der iranischen Fußball-Nationalmannschaft geparkt war. Das berichten Reporter der Nachrichtenagentur AFP.
Leichenfund nahe WM-Quartier
Demnach haben die Beamten die Leiche im Kofferraum eines an einem Supermarkt geparkten SUV mit kalifornischem Kennzeichen gegenüber des Estadio Caliente gefunden.
Irans Camp wurde nach Tijuana verlegt
Dort trainiert die Mannschaft Irans, nachdem sie ihr Camp wegen des Krieges mit den USA wenige Wochen vor Start der Weltmeisterschaft aus Arizona in die mexikanische Grenzstadt verlegt hatte.
„Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden sie im Kofferraum eine in einen schwarzen Sack gewickelte Person, die Spuren von Gewalt aufwies“, sagte ein Sprecher der Polizei laut AFP.
Tijuana gilt als gefährliche Stadt. Laut offizieller Statistik wurden dort im Jahr 2025 mehr als 1200 Morde verzeichnet.
Der Konvoi der iranischen Mannschaft habe das Trainingsgelände wenige Minute nach dem Fund der Leiche verlassen, der Verband ließ eine AFP-Anfrage bezüglich der Sicherheitsvorkehrungen zunächst unbeantwortet.