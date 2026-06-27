Belgien sichert sich Gruppensieg – Iran muss bangen

SID 27.06.2026 • 07:23 Uhr Die Belgier überzeugen gegen Neuseeland und überholen Ägypten.

Belgien hat sich in Gruppe G den ersten Tabellenplatz und damit den Einzug in die K.o.-Runde gesichert. Die „Roten Teufel“ gewannen am Freitag (Ortszeit) mit 5:1 (1:0) gegen Neuseeland, das als Gruppenvierter ausschied. Im Parallelspiel trennten sich Ägypten und der Iran mit 1:1 (1:1), die Ägypter treffen als Zweiter im Sechzehntelfinale auf Australien. Der Iran muss als Dritter weiter bangen.

Doppelpacker Leandro Trossard (28., 50.) vom englischen Meister FC Arsenal, De Bruyne (66.) und die „Joker“ Romelu Lukaku (86.) und Alexis Saelemaekers (90.+4) führten die Belgier im BC Place von Vancouver zum ersehnten Sieg. Vier Jahre nach dem Vorrundenaus in Katar blieb den den Belgiern damit eine noch größere Blamage erspart. Im Sechzehntelfinale geht es nun am Mittwoch in Seattle gegen einen Gruppendritten.