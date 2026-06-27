Belgien hat sich in Gruppe G den ersten Tabellenplatz und damit den Einzug in die K.o.-Runde gesichert. Die „Roten Teufel“ gewannen am Freitag (Ortszeit) mit 5:1 (1:0) gegen Neuseeland, das als Gruppenvierter ausschied. Im Parallelspiel trennten sich Ägypten und der Iran mit 1:1 (1:1), die Ägypter treffen als Zweiter im Sechzehntelfinale auf Australien. Der Iran muss als Dritter weiter bangen.
Belgien sichert sich Gruppensieg – Iran muss bangen
Doppelpacker Leandro Trossard (28., 50.) vom englischen Meister FC Arsenal, De Bruyne (66.) und die „Joker“ Romelu Lukaku (86.) und Alexis Saelemaekers (90.+4) führten die Belgier im BC Place von Vancouver zum ersehnten Sieg. Vier Jahre nach dem Vorrundenaus in Katar blieb den den Belgiern damit eine noch größere Blamage erspart. Im Sechzehntelfinale geht es nun am Mittwoch in Seattle gegen einen Gruppendritten.
Mahmoud Saber (5.) erzielte das Tor für die Ägypter, die durch die vorherigen Ergebnisse schon vor Beginn der Partie für das Sechzehntelfinale planen konnten. Der Treffer von Ramin Rezaeian (14.) reichte den Iranern derweil nicht, um sicher weiterzukommen. Als Dritter der Gruppe G muss sich die Mannschaft von Trainer Amir Ghalenoei mit drei Punkten noch gedulden. Bitter: Ein iranischer Treffer in der Nachspielzeit wurde wegen einer knappen Abseitsposition aberkannt.