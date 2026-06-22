Besuch bei Sheinbaum: WM-Ente Merlín trifft die Präsidentin

SID 22.06.2026 • 20:50 Uhr Der Enterich macht im Rahmen der Fußball-WM weiterhin Karriere in Mexiko.

Enterich Merlín ist in Mexiko längst das inoffizielle Maskottchen der Fußball-WM – nun wurden dem Vogel sogar präsidiale Ehren zuteil. Am Montag wurden Merlín und seine Besitzerin Karla Ivette Gómez von Mexikos Staatschefin Claudia Sheinbaum empfangen.

Die Regierung wolle der Familie „dabei helfen, dass sich die Bekanntheit, die sie erlangt hat (…), in einer Verbesserung ihrer Lebensqualität niederschlägt“, sagte Sheinbaum bei ihrer täglichen Pressekonferenz an der Seite von Merlín – der sich von dem Trubel ungerührt zeigte.

Seine Besitzerin, die als Straßenhändlerin arbeitet, hatte zudem weitere Neuigkeiten mitgebracht: Merlín sei nun durch die FIFA zum „Botschafter“ Mexikos bei dieser WM ernannt worden, zudem würden Aufnahmen von ihm und auch sein Name beim Amt für geistiges Eigentum als Markenzeichen eingetragen.