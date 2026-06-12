Bierhoff traut DFB-Elf Finale zu

SID 12.06.2026 • 10:24 Uhr Oliver Bierhoff glaubt an eine erfolgreiche WM für Deutschland. Der ehemalige DFB-Geschäftsführer begrüßt zudem das Comeback von Manuel Neuer.

Der frühere DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff traut der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM den großen Wurf zu. „Wir haben auf jeden Fall genug Qualität, um bis ins Finale zu kommen – aber es gibt natürlich noch viele andere Teams mit unglaublich hoher Qualität“, sagte der EM-Held von 1996 bei ran.

„Die deutschen Mannschaften hatten immer die große Stärke, dass sie als Team aufgetreten sind und sehr konzentriert und diszipliniert ihr Ziel verfolgt haben“, gab Bierhoff zu bedenken und betonte: „Auch diesmal wird es nicht leicht sein, uns zu schlagen.“

Bei der Heim-EM 2024 habe die Auswahl von Julian Nagelsmann „gezeigt, zu was sie mit Begeisterung und Geschlossenheit fähig ist“. Seitdem hätten sich Spieler wie Kai Havertz, Jamal Musiala oder Florian Wirtz „weiterentwickelt“, zusätzlich seien junge Spieler dazugekommen. Erfahrene Akteure wie Joshua Kimmich, Leroy Sané oder Leon Goretzka wüssten überdies, „dass es für sie die vielleicht letzte WM im besten Alter ist“.

WM: Bierhoff begrüßt Neuer-Comeback

Verbunden mit der guten Stimmung in der Mannschaft seien dies beste Voraussetzungen „für ein gutes und erfolgreiches Turnier. Auch wenn es Mannschaften wie Frankreich, Spanien oder Portugal gibt, die technisch und individuell an der einen oder anderen Stelle noch breiter und besser aufgestellt sind.“