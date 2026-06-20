"Big Anaconda": Nagelsmann scherzt über Schlangen-Frage

SID 20.06.2026 • 05:03 Uhr Die Frage einer Reporterin auf der PK vor dem Spiel der deutschen Mannschaft gegen die Elfenbeinküste sorgt für Lacher.

Julian Nagelsmann schaute erst ein wenig verwirrt, dann sorgte der Bundestrainer vor dem zweiten WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste für einen großen Lacher.

Eine asiatische Reporterin erkundigte sich auf der Abschluss-Pressekonferenz des DFB-Teams in Toronto besorgt nach der Schlange, die auf dem Gelände des Turnier-Quartiers in Winston-Salem gesichtet wurde und wie es um die Sicherheit der Spieler bestellt sei. „Big Anaconda“, antwortete Nagelsmann scherzhaft.

Nagelsmann: „Wir lieben alle Tiere“

Es handelte sich bei dem Exemplar natürlich nicht um eine der größten Schlangen der Erde, sondern um einen giftigen Kupferkopf. „Wir lieben alle Tiere auf dem Planeten. Ich freue mich sehr, dass sie einen wunderschönen Platz gefunden hat“, sagte Nagelsmann.