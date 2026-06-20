"Big Anaconda": Nagelsmann scherzt über Schlangen-Frage

Julian Nagelsmann schaute erst ein wenig verwirrt, dann sorgte der Bundestrainer vor dem zweiten WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste für einen großen Lacher.
Schlangen-Alarm? Nagelsmann witzelt
Eine asiatische Reporterin erkundigte sich auf der Abschluss-Pressekonferenz des DFB-Teams in Toronto besorgt nach der Schlange, die auf dem Gelände des Turnier-Quartiers in Winston-Salem gesichtet wurde und wie es um die Sicherheit der Spieler bestellt sei. „Big Anaconda“, antwortete Nagelsmann scherzhaft.
Nagelsmann: „Wir lieben alle Tiere“
Es handelte sich bei dem Exemplar natürlich nicht um eine der größten Schlangen der Erde, sondern um einen giftigen Kupferkopf. „Wir lieben alle Tiere auf dem Planeten. Ich freue mich sehr, dass sie einen wunderschönen Platz gefunden hat“, sagte Nagelsmann.
Vor ein paar Tagen hatte Joshua Kimmich von der Begegnung in der Nobel-Herberge The Graylyn Estate berichtet. Wenn man hier auf so eine Schlange trete, könne das übel ausgehen, auch wenn man vom Biss nicht gleich sterbe, sagte der Kapitän über den tierischen Zwischenfall.