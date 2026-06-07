Bitteres WM-Aus bei Kanada fix?

Co-Gastgeber Kanada muss offenbar wenige Tage vor Beginn der Weltmeisterschaft einen schweren Dämpfer hinnehmen. Abwehrchef Moise Bombito wird nach einem Beinbruch nicht rechtzeitig fit und laut Informationen von TSN aus dem Kader gestrichen.
Bitteres WM-Aus bei Kanada wohl fix
Wie der größte kanadische Sportsender schrieb, sei die Entscheidung mit Blick auf den langfristigen Heilungsprozess des 26 Jahre alten Innenverteidigers vom OGC Nizza getroffen worden.
Bayern-Star Davies arbeitet weiter an Comeback
Eine offizielle Bestätigung steht noch aus. Nationaltrainer Jesse Marsch kann bis 24 Stunden vor dem WM-Auftakt gegen Bosnien-Herzegowina am Freitag (21.00 Uhr im LIVETICKER) noch Veränderungen an seinem Aufgebot vornehmen.
Bayern-Star Alphonso Davies ist weiterhin fest eingeplant, hat nach seiner Muskelverletzung bislang in der WM-Vorbereitung allerdings nur Rehamaßnahmen absolviert.
Bombitos WM-Aus „ein schwerer Schlag für Kanada“
Bombitos Ausfall ist „ein schwerer Schlag für Kanada“, wie TSN weiter schrieb. Der Abwehrspieler war bei Kanadas Halbfinaleinzug in der Copa América ein Leistungsträger.
Doch im vergangenen Jahr hatte er mit einer Stressreaktion im Bein zu kämpfen. Im Oktober zog er sich dann einen Unterschenkelbruch im gleichen Bein zu und fiel für Nizza bis zum Saisonende aus.
Sein Comebackversuch im Testspiel der Kanadier gegen Usbekistan war nicht erfolgreich. Nach 30 Minuten verließ er humpelnd und unter Schmerzen den Platz.
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