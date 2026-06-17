Bitteres WM-Debüt für Zidane

SPORT1 17.06.2026 • 05:51 Uhr Luca Zidane, Sohn der französischen Fußballlegende Zinédine Zidane, erlebt ein gebrauchtes WM-Debüt. Im Kasten der Algerier sieht der 28-Jährige gleich zweimal unglücklich aus.

Das völlig verkorkste WM-Debüt seines Sohnes sah Zinédine Zidane zerknirscht von der Tribüne aus. Drei Gegentore von Superstar Lionel Messi kassierte „Maskenmann“ Luca Zidane im Auftaktspiel der Algerier gegen Argentinien (0:3), zweimal machte der 28-Jährige dabei keine gute Figur. Nach komplizierten Monaten hatte sich der junge Torwart den Start in sein WM-Abenteuer ganz anders vorgestellt.

Immerhin: Algeriens Trainer Vladimir Petkovic wollte Zidane zumindest nicht die alleinige Verantwortung geben. „Es ist nicht meine Art, diesem oder jenem Spieler die Schuld zu geben“, sagte Petkovic und ergänzte: „Aber wir haben ein paar Fehler zu viel gemacht, indem wir den Argentiniern freie Torschüsse ermöglicht haben.“

Noch im April war die WM-Teilnahme Zidanes in den USA, Mexiko und Kanada aufgrund einer schweren Kopfverletzung fraglich gewesen. Im Spiel seines spanischen Zweitliga-Klubs FC Granada prallte er mit einem Gegenspieler zusammen und erlitt einen Kiefer- und Kinnbruch. Bei der WM spielt er deshalb aus Sicherheitsgründen mit einer auffälligen Maske.

Zidane wechselte 2025 den Verband

Zidane besitzt wie sein berühmter Vater, Weltmeister 1998 mit Frankreich, die Staatsbürgerschaften Frankreichs und Algeriens, er entschied sich, für die Heimat seiner Großeltern zu spielen. Im September 2025 hatte die FIFA einen Antrag auf einen Verbandswechsel bewilligt.

„Mein Vater hat sich gefreut, denn er wusste, dass ich das unbedingt machen wollte. Bei einer Weltmeisterschaft spielen zu können, ist der Traum eines jeden Kindes“, sagte Luca Zidane, der inzwischen acht Länderspiele absolviert hat, zu seiner Entscheidung. Er habe immer versucht, seinen eigenen Weg zu gehen.

WM: Algerien steht schon unter Druck

Und dieser führt ihn (wahrscheinlich) in mindestens zwei weitere WM-Spiele. In Gruppe J stehen die Algerier nach der klaren Auftaktniederlage (0:3) bereits unter Druck, weitere Gegner sind Jordanien und Österreich.

Gegen Argentinien flog Zidane einem nicht unhaltbaren Weitschuss von Messi (17.) vergeblich hinterher, in der zweiten Halbzeit ließ er einen Distanzschuss (60.) unglücklich vor die Füße des WM-Rekordtorschützen prallen.

Beim dritten Treffer des argentinischen Superstars (76.) in Kansas City war er dann machtlos.

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