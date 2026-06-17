Brisanter Bericht um Granit Xhaka aufgetaucht: "Toxisch"

SID 17.06.2026 • 03:16 Uhr Einem Medienbericht zufolge gibt es im Schweizer Camp Spannungen. Kapitän Granit Xhaka soll dabei eine entscheidende Rolle spielen.

Sorgt Granit Xhaka für ein „toxisches“ Umfeld im Schweizer Nationalteam? Wie die Boulevardzeitung Blick auf Grundlage von „mehreren Quellen“ berichtet, sollen einige Spieler der Eidgenossen aufgrund der strengen Ansagen des Anführers „verunsichert sein oder sich nicht wohlfühlen im Camp“.

Xhaka hatte seine Mitspieler nach dem verpatzten WM-Auftakt gegen Katar (1:1) scharf kritisiert und unter anderem gefordert, die „Nati“ müsste „mit beiden Beinen auf den Boden kommen“.

Xhaka übt wiederholt Kritik

Der 33-Jährige, 2024 deutscher Meister mit Bayer Leverkusen, ist der Kapitän und klare Leader bei den Schweizern. Schon nach der WM-Generalprobe gegen Australien (1:1) hatte er Kritik geübt, sich selbst dabei aber nicht ausgenommen.

Nach dem enttäuschenden Remis gegen den Außenseiter Katar legte er nach und mahnte fehlende Disziplin an. Es gehe darum, „die Realität zu verstehen. Wir müssen nicht über den Titel reden oder über die beste WM der Geschichte. Wir sind aktuell nicht so weit!“.

„Zu viel Negativität“ bei der Nati?

Im Camp soll es laut Blick nun „zu viel Negativität“ geben, „die die Stimmung im Team beeinträchtigt“. Zudem soll es in eine „toxische Richtung“ gehen. Xhaka, mittlerweile beim FC Sunderland in der Premier League unter Vertrag, sei innerhalb des Teams und im Training sehr kritisch.