Blitz-Platzverweis für Nicolas Jackson!

Philipp Heinemann 10.06.2026 • 07:18 Uhr Nicolas Jackson kann kurz vor der Weltmeisterschaft kein Selbstvertrauen mehr tanken. Im Gegenteil: Der Noch-Bayern-Spieler fliegt bei der Generalprobe vom Platz.

Nicolas Jackson hat im letzten Testspiel des Senegals vor der Weltmeisterschaft einen ernüchternden Auftritt hingelegt. Der Einwechselspieler, der offiziell noch bis Ende Juni an den FC Bayern ausgeliehen ist, handelte sich innerhalb weniger Minuten einen Platzverweis ein.

Beim 0:0 gegen Saudi-Arabien war der Stürmer in der 62. Minute eingewechselt worden. Nur wenig später vergab er eine Großchance, in der Schlussphase handelte er sich dann ein Blitz-Gelb-Rot ein.

Jackson fliegt vom Platz – Bayern-Youngster schaut nur zu

Zunächst sah er in der 82. Minute die Gelbe Karte, dann kassierte er nur zwei Minuten später wegen eines unglücklichen, aber empfindlichen Treffers auf die Achillessehne seines Gegenspielers eine weitere Verwarnung und musste vom Platz.

Eine Sperre für die WM, nach der er vorerst zum FC Chelsea zurückkehren wird, muss der 24-Jährige nicht befürchten. Der Bayern-Youngster Sapoko Ndiaye kam gegen Saudi-Arabien nicht zum Einsatz.