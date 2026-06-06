Böser WM-Vorgeschmack bei Testspiel

SID 06.06.2026 • 17:28 Uhr Das Testspiel von Saudi-Arabien gegen Puerto Rico muss in der ersten Halbzeit wegen eines Gewitters unterbrochen werden. Auch bei der WM könnte es zu Unwettern kommen.

Das Testspiel des WM-Teilnehmers Saudi-Arabien gegen Puerto Rico musste wegen extremer Witterungsbedingungen für fast zwei Stunden unterbrochen werden. Die Partie im Q2 Stadium in Austin/Texas wurde in der 21. Minute vorübergehend gestoppt, als ein Gewitter die Spieler dazu zwang, den Platz zu verlassen. Über Durchsagen wurden auch die Fans aufgefordert, Schutz zu suchen.

„Das Spiel wurde aufgrund von Wetterwarnungen vorübergehend unterbrochen. Der Schiedsrichter fordert die Spieler beider Nationalmannschaften auf, sich in die Kabinen zu begeben“, gab der saudi-arabische Fußballverband auf Instagram bekannt.

Die Weltmeisterschaft findet während der Hochphase der Gewittersaison an mehreren Austragungsorten statt. Darunter ist auch die texanische Stadt Houston. Im Houston Stadium werden sieben Spiele ausgetragen, darunter das Auftaktspiel der deutschen Auswahl am kommenden Sonntag gegen Curacao. Das Stadion verfügt über ein verschließbares Dach, das die Auswirkungen des Wetters abmildern kann.

WM: Unterbrechung bei Blitzschlag

Wird während des Turniers im Umkreis von acht Meilen um ein WM-Stadion ein Blitzeinschlag registriert, muss das Spiel unterbrochen werden. Es folgt ein verpflichtender Countdown von 30 Minuten. Bei jedem weiteren Blitzeinschlag innerhalb dieses Radius wird die Uhr wieder auf 30 Minuten zurückgesetzt. Schon bei der Klub-WM in den USA im Vorjahr war es zu mehreren langen Unterbrechungen aufgrund des Wetters gekommen.