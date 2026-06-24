Bondscoach Ronald Koeman hegt mit den Niederlanden bei der Fußball-WM große Ambitionen. „Wir wollen weit kommen, wir wollen die WM gewinnen und haben vor niemandem Angst“, sagte der 63-Jährige vor dem Vorrundenabschluss gegen Tunesien in der Nacht auf Freitag (1.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV): „Aber es liegt noch ein langer Weg vor uns. Erst einmal wollen wir die Gruppe gewinnen.“
Bondscoach Koeman: „Wollen die WM gewinnen“
Gegen Tunesien peilen die Niederlande den Gruppensieg an. Dem Spiel droht ein Regenchaos.
Koeman beim zweiten Gruppenspiel in Houston
© AFP/SID/Paul ELLIS
Die Elftal führt die Gruppe F mit vier Punkten an, Japan ist punktgleich mit der schlechteren Tordifferenz und trifft im Parallelspiel auf Schweden (3 Punkte). Tunesien ist bereits ausgeschieden.
Für das Spiel der Niederlande in Kansas City sind dabei am Donnerstagabend (Ortszeit) Starkregen und Gewitter vorhergesagt. Das Arrowhead Stadium hat kein Dach. Und auch der Fanmarsch mit dem legendären Oranje-Partybus, bei dem laut lokalen Medien am Nachmittag rund 25.000 Anhänger erwartet werden, droht auszufallen. „Wir können uns auf viel vorbereiten, aber nicht auf das Wetter“, sagte Koeman.