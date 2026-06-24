Bondscoach Koeman: „Wollen die WM gewinnen“

SID 24.06.2026 • 23:21 Uhr Gegen Tunesien peilen die Niederlande den Gruppensieg an. Dem Spiel droht ein Regenchaos.

Bondscoach Ronald Koeman hegt mit den Niederlanden bei der Fußball-WM große Ambitionen. „Wir wollen weit kommen, wir wollen die WM gewinnen und haben vor niemandem Angst“, sagte der 63-Jährige vor dem Vorrundenabschluss gegen Tunesien in der Nacht auf Freitag (1.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV): „Aber es liegt noch ein langer Weg vor uns. Erst einmal wollen wir die Gruppe gewinnen.“

Die Elftal führt die Gruppe F mit vier Punkten an, Japan ist punktgleich mit der schlechteren Tordifferenz und trifft im Parallelspiel auf Schweden (3 Punkte). Tunesien ist bereits ausgeschieden.