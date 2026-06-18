Bosnien: Dzeko in der Startelf gegen die Schweiz

SID 18.06.2026 • 20:20 Uhr Beim ersten Spiel der Bosnier saß Edin Dzeko nur auf der Bank. Nun stürmt er neben Stuttgarts Ermedin Demirovic.

Schalke-Stürmer Edin Dzeko bestreitet am Donnerstag sein erstes WM-Spiel seit zwölf Jahren.

Trainer Sergej Barbarez berief den 40-Jährigen für das zweite Gruppenspiel von Bosnien und Herzegowina gegen die Schweiz (ab 21 Uhr im LIVETICKER) in die Startelf, nachdem Dzeko beim Auftakt gegen Co-Gastgeber Kanada (1:1) noch die komplette Spieldauer auf der Bank gesessen hatte. Im gigantischen SoFi Stadium in Los Angeles stürmt Dzeko an der Seite von Stuttgarts Ermedin Demirovic.

WM: Wie fit ist Dzeko?

Hinter Dzekos Fitnesszustand hatten nach einer Schulterverletzung lange Fragezeichen gestanden. Seine Mitspieler wissen den Routinier sehr zu schätzen. „Er ist einer der besten Stürmer der letzten Jahrzehnte“, sagte Abwehrspieler Nikola Katic über den Schalker Aufstiegsheld. Dzeko sei „wirklich ein unglaublicher Spieler“, der „so präsent in jedem einzelnen Training, bei jeder einzelnen Mahlzeit, bei jedem Treffen“ sei: „Wir sind unglaublich glücklich, dass wir ihn im Team haben.“

Dzeko war schon bei Bosniens WM-Teilnahme 2014 in Brasilien dabei gewesen, damals gab es das Aus nach der Vorrunde.