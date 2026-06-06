Bosnien hofft auf WM-Märchen

SID 06.06.2026 • 06:42 Uhr Zum zweiten Mal ist die Nation bei einer WM-Endrunde dabei - zum Turnier will Coach Barbarez nicht nur als Tourist.

Nationaltrainer Sergej Barbarez sieht Bosnien und Herzegowina bei der Fußball-WM keineswegs chancenlos und zählt dabei auch auf Torjäger Edin Dzeko. „Wir haben unsere Träume. Wir sind nicht hier, um einfach nur dabei zu sein“, erklärte der frühere Bundesliga-Profi im Gespräch mit Sky Sport: „Wenn man Italien schlägt, darf man auch ein bisschen Anspruch haben. Und den haben wir.“

Bosnien und Herzegowina hatte den viermaligen Weltmeister in den Playoffs im Elfmeterschießen bezwungen und sich damit zum zweiten Mal nach 2014 das Ticket für eine WM-Endrunde gesichert. Eine besondere Bedeutung für den Erfolg misst Barbarez auch Altstar Dzeko (40) von Schalke 04 bei. „Sein Wert ist enorm. Man kann sich kaum ausmalen, was er für unser Land bedeutet“, betonte der 54-Jährige: „Wenn er da ist, egal in welcher Verfassung, ist das Gold wert.“