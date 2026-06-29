Box-Weltmeister fiebert mit Undav und Sané

SID 29.06.2026 • 11:27 Uhr Agit Kabayel ist bereits seit Kindertagen mit Leroy Sané befreundet. Auch zu Deniz Undav hat er eine besondere Verbindung.

Deutschlands neuer Schwergewichts-Weltmeister Agit Kabayel ist großer Fußball-Fan – und drückt bei der Weltmeisterschaft zwei Nationalspielern ganz besonders die Daumen: Privat ist er mit Deniz Undav und Leroy Sané gut befreundet, dies verriet der Boxer in einem Interview mit der Abendzeitung.

Offensivspieler Sané kennt Kabayel sogar bereits seit Kindertagen. „Leroy und ich sind als Jungs aus dem Pott nur wenige Meter voneinander aufgewachsen. Er war damals immer der Jüngste, durfte aber trotzdem immer bei uns mitspielen, weil er so gut war. Irgendwann war er zu gut und wir wollten ihn nicht mehr mitspielen lassen“, scherzte der Bochumer.

Sanés fußballerische Qualitäten seien „unbestritten“. Kabayel meint zudem, dass es eine „gute Entwicklung“ sei, wie Sané mittlerweile für das Team arbeite. Er sei „brutal wertvoll für die Mannschaft“ und werde „immer zu kritisch bewertet“.

Kabayel sieht eigene Parallelen zu Undav

Undav indes sei „ein gerader Typ, der sagt, was er denkt und an sich selbst glaubt. Auf dem Platz spielt er frei und bringt die Bolzplatz-Mentalität mit, die heute kaum noch jemand hat“, sagte Kabayel. Die beiden Sportler verbindet eine ähnliche Geschichte. „Er ist aus dem NLZ geflogen und niemand hat an ihn geglaubt. Auch auf mich hat kein Promoter und kein Verband gesetzt. Dieser schwierige Werdegang hat uns sehr verbunden“, sagte der 33-Jährige über den DFB-Stürmer.

Für Kabayel sind Spanien, Frankreich und Titelverteidiger Argentinien die Favoriten. Doch auch Deutschland rechnet er Chancen aus. „An einem guten Tag kann dieses Team jeden schlagen“, sagte er über die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann, deren Spiele er „mit Freunden oder auch im kleinen Kreis zu Hause mit der Familie“ schaue.