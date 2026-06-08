Brasilianer Sampaio pfeift WM-Eröffnungsspiel

Der brasilianische Schiedsrichter Wilton Sampaio wird das Eröffnungsspiel der Fußball-WM zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika leiten. Das teilte die FIFA vier Tage vor dem Auftakt im Aztekenstadion am Donnerstag (21 Uhr/ZDF und MagentaTV) mit.
Brasilianer leitet WM-Eröffnungsspiel
Sampaio ist seit 2013 FIFA-Schiedsrichter, die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada ist seine zweite. 2022 in Katar kam der 44-Jährige in vier Partien zum Einsatz.
Erster Zwayer-Einsatz noch offen
Sampaio zur Seite stehen seine Assistenten und Landsmänner Bruno Pires und Bruno Boschilia. Als vierter Offizieller ist Juan Gabriel Benitez aus Paraguay eingeplant, als Videoassistent Nicolas Gallo aus Kolumbien.
Im selben Zuge gab der Weltverband auch die Schiedsrichter für die darauffolgenden drei WM-Spiele bekannt. Für die zweite Partie der Gruppe A zwischen Südkorea und Tschechien in der deutschen Nacht auf Freitag (4 Uhr) ist der Ägypter Amin Mohamed verantwortlich. Die Begegnung des Co-Gastgebers Kanada gegen Bosnien-Herzegowina in der Gruppe B 17 Stunden später pfeift der Argentinier Facundo Tello.
Ein Referee aus Europa kommt erst im vierten Spiel zum Einsatz. Der Niederländer Danny Makkelie leitet das Duell der USA gegen Paraguay (Samstag, 3 Uhr) zum Auftakt der Gruppe D. Der Berliner Felix Zwayer, einziger deutscher Schiedsrichter bei dem XXL-Turnier, muss sich somit noch etwas gedulden.
Die volle Ladung WM: Montag bis Freitag ab 18 Uhr täglich WM Aktuell LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM auf SPORT1.de und in der SPORT1 App