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Brasilianischer Verband: Neymar macht Fortschritte

Brasilien gibt Neymar-Update

Noch ist Brasiliens Superstar nur Zuschauer, doch in der Gruppenphase der WM soll sich das ändern.
Solche Szenen sieht man selten. Bei spektakulären Challenges zeigen Neymar Jr., Thiago Alcántara und andere aktive und ehemalige Fußballstars, was sie draufhaben. Da schauen auch Jürgen Klopp und Bastian Schweinsteiger genau hin.
SID
Noch ist Brasiliens Superstar nur Zuschauer, doch in der Gruppenphase der WM soll sich das ändern.

Brasiliens Superstar Neymar befindet sich wenige Tage vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft weiter auf dem Weg der Besserung. Der 34 Jahre alte brasilianische Rekordtorschütze „erholt sich gut“, teilte der brasilianische Fußballverband CBF in einer Mitteilung am Montag mit. Ende Mai war eine Muskelverletzung an der Wade bei dem Stürmer diagnostiziert worden.

Eine MRT-Untersuchung habe ergeben, dass Neymar „gute Fortschritte in seiner Behandlung macht“, hieß es weiter: „Er wird den vom medizinischen Stab der brasilianischen Nationalmannschaft geplanten Genesungsplan und das Fitnessprogramm weiterhin befolgen.“

Neymar gehört zum brasilianischen WM-Kader

Neymars WM-Nominierung hatte Mitte Mai durchaus für Überraschung gesorgt, zuvor hatte der 79-fache Torschütze im Nationaldress fast drei Jahre nicht mehr für sein Land gespielt. Auch Verletzungen hatten ihn immer wieder ausgebremst. In den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) nimmt Neymar nun bereits zum vierten Mal an einer Weltmeisterschaft teil.

Bei Neymar gebe es laut Bundestrainer Carlo Ancelotti „keine Eile“. In der vergangenen Woche hatte der 66-Jährige erklärt, dass er mit einer Rückkehr Neymars im ersten oder zweiten Gruppenspiel rechne. Brasilien bestreitet am 13. Juni gegen Marokko in New Jersey sein WM-Auftaktspiel. Die weiteren Vorrundengegner sind Haiti und Schottland.

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