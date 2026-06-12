Brasilien trauert um Brito: "Herkules" wurde mit Pelé Weltmeister

SID 12.06.2026 • 04:27 Uhr Brito ist tot. Der Ex-Weltmeister trug den Spitznamen "Herkules" und spielte gemeinsam mit Pelé.

Die Fußball-Nation Brasilien trauert vor ihrem WM-Auftaktspiel am Sonntag um den früheren Weltmeister Brito.

Der Abwehrspieler, der am Donnerstag verstarb, war Mitglied der Mannschaft um Jahrhundert-Fußballer Pelé, die 1970 in Mexiko den Titel gewann. Brito wurde 86 Jahre alt.

Brasilien trauert: „Einer der größter Verteidiger“

„Brito hat uns als einer der größten Verteidiger in der Geschichte des brasilianischen Fußballs verlassen“, wird Verbandspräsident Samit Xaud in einer Verbandsmitteilung zitiert.

„Sein Beitrag zum WM-Sieg 1970 wird uns allen unvergessen bleiben. Möge sein Kampfgeist unseren Spielern, die an der Weltmeisterschaft teilnehmen, als Inspiration dienen.“

Er trug den Spitznamen „Herkules“

Brito bestritt 61 Länderspiele, bei der WM kam er in allen sechs Spielen zum Einsatz. Aufgrund seiner körperlichen Präsenz trug er den Spitznamen „Herkules“. In seiner Karriere spielte er für sieben brasilianische Klubs.