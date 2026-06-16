Nach dem enttäuschenden 1:1 zum WM-Auftakt gegen Marokko hat der brasilianische Verteidiger Douglas Santos (32) betont, dass sein Team dem nächsten Gegner Haiti „nicht unterschätzen“ dürfe. „Wir müssen demütig bleiben und uns auf die drei Punkte konzentrieren“, so Santos. Der ehemalige HSV-Profi warnte vor Haitis „körperlicher Stärke und Wettbewerbsfähigkeit“, beides sei im Spiel gegen Schottland (0:1) sichtbar gewesen.
Brasiliens Santos warnt vor Haiti: „Nicht unterschätzen“
Nach dem ernüchternden 1:1 zum Auftakt ist der Druck beim Rekordweltmeister spürbar.
Brasiliens Linksverteidiger Douglas Santos
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Der Linksverteidiger von Zenit St. Petersburg forderte zudem eine defensive Verbesserung, da die brasilianische Mannschaft in den vergangenen sechs Spielen jeweils mindestens ein Gegentor kassierte. Dafür müsse das Team „emotional und körperlich bereit sein, um in den hart umkämpften Spielen zu bestehen“.
Dabei hofft der 32-Jährige auch auf eine baldige Rückkehr von Brasiliens schillerndem Altstar Neymar, der sich derzeit von einer Wadenverletzung erholt. „Wenn er fit ist, wird er uns sehr helfen“, betonte er.
Die Begegnung zwischen dem fünfmaligen Weltmeister Brasilien und Haiti, das zum ersten Mal seit 1974 wieder bei einer WM dabei ist, findet am Samstag (2.30 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) in Philadelphia statt.