Brasiliens Santos warnt vor Haiti: „Nicht unterschätzen“

SID 16.06.2026 • 18:22 Uhr Nach dem ernüchternden 1:1 zum Auftakt ist der Druck beim Rekordweltmeister spürbar.

Nach dem enttäuschenden 1:1 zum WM-Auftakt gegen Marokko hat der brasilianische Verteidiger Douglas Santos (32) betont, dass sein Team dem nächsten Gegner Haiti „nicht unterschätzen“ dürfe. „Wir müssen demütig bleiben und uns auf die drei Punkte konzentrieren“, so Santos. Der ehemalige HSV-Profi warnte vor Haitis „körperlicher Stärke und Wettbewerbsfähigkeit“, beides sei im Spiel gegen Schottland (0:1) sichtbar gewesen.

Der Linksverteidiger von Zenit St. Petersburg forderte zudem eine defensive Verbesserung, da die brasilianische Mannschaft in den vergangenen sechs Spielen jeweils mindestens ein Gegentor kassierte. Dafür müsse das Team „emotional und körperlich bereit sein, um in den hart umkämpften Spielen zu bestehen“.

Dabei hofft der 32-Jährige auch auf eine baldige Rückkehr von Brasiliens schillerndem Altstar Neymar, der sich derzeit von einer Wadenverletzung erholt. „Wenn er fit ist, wird er uns sehr helfen“, betonte er.