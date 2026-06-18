Intensivstation! Sorgen um Weltmeister-Trainer vergrößern sich

SID 18.06.2026 • 21:03 Uhr Carlos Alberto Parreira ist einen Tag nach der Einlieferung in eine Krankenhaus auf die Intensivstation verlegt worden. Der 83-Jährige werde beatmet, teilt die Klinik mit, sein Zustand sei stabil.

Brasiliens WM-Ikone Carlos Alberto Parreira ist einen Tag nach der Einlieferung in eine Krankenhaus auf die Intensivstation verlegt worden.

Der frühere Weltmeister-Coach leide an einer Lungeninfektion, das teilte das Hospital Samaritano Barra in Rio de Janeiro am Donnerstag mit. Der 83-Jährige werde beatmet, sein Zustand sei stabil.

WM: Parreira kämpft seit Jahren mit Tumor

Parreira hatte die Selecao 1994 zum WM-Triumph in den USA geführt. Seit knapp drei Jahren kämpft er gegen das Hodgkin-Lymphom, einen bösartigen Tumor des Lymphsystems. Der Rekordtrainer mit den meisten WM-Teilnahmen machte im Januar 2024 über den Verband CBF seine Erkrankung publik, nachdem er sich bereits vier Monate lang Chemotherapie unterzogen hatte.

Parreira betrat als Konditionstrainer von Mario Zagallo bei Brasiliens Triumph 1970 erstmals die WM-Bühne. Als verantwortlicher Coach betreute er neben der Selecao (1994, 2006) bei Weltmeisterschaften noch Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait und Südafrika.

Beim WM-Turnier 2014 erlebte der damalige Technische Direktor der Selecao das 1:7-Debakel gegen Deutschland als bitteren Karriere-Schlussakt.