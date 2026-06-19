"Bromance" Kimmich/Raum: "Ich kenn' dich doch!"

SID 19.06.2026 • 17:42 Uhr Die beiden DFB-Kumpels wissen, was sie aneinander haben. Das zeigt auch ein weiteres Verbandsvideo.

Die „Bromance“, also die gute Freundschaft der Nationalspieler Joshua Kimmich und David Raum ist spätestens seit der Heim-EM einem breiten Fußball-Publikum bekannt. Auch durch die WM kumpeln sich der Kapitän und der Linksverteidiger – beim Essen, beim gemeinsamen Radeln oder bei der Pflanzenkunde unter Hobbygärtnern. Ein DFB-Video gibt nun Aufschluss darüber, wie gut die beiden einander kennen.

Was zum Beispiel, lieber Joshua Kimmich, wäre David Raum gerne geworden, wenn er nicht Fußballer wäre? Kimmichs Antwort „Animateur“ ist falsch – Raums Berufswunsch war Grundschullehrer. Treffsicherer ist Raum, als er gefragt wird, womit man Kimmich zur Weißglut bringen kann. Zwar ist der Münchner von einer „vollen Windel“ am meisten genervt, Raums Antworten („Grammatikfehler“, „nicht nach hinten arbeiten“ und „wenn man nicht kämpft“) lässt der ehrgeizige Profi aber gelten.

Auch Kimmichs Lieblingspflanze, die seit dem gemeinsamen Radeln im Teamquartier in Winston-Salem bekannte immergrüne Magnolie, errät Raum. Kimmich weiß dafür sehr genau, wie lange sein Kumpel pro Tag am Handy hängt: Sein Tipp (fünf Stunden und drei Minuten) liegt nur zwei Minuten daneben. „Ich kenn‘ dich doch!“, sagt er.

Das „Dinolied“ verbindet Kimmich und Raum

Ein tiefer Graben tut sich dagegen im Bereich Geschenke auf. Kimmich würde sich von Raum mal ein Buch wünschen. Raum weiß das, ignoriert es – und schätzt Kimmichs Gaben nicht wie vom Bayern-Star erhofft. „Der Joshua hat mir mal vier Bücher geschenkt“, sagt Raum und lacht. „Du hast noch nie eines gelesen davon“, schimpft Kimmich, worauf der Leipziger entgegnet: „Die Rückseite habe ich gelesen.“