Buchwald zur Torhüter-Frage: "Als Mannschaft erstmal verstehen"

SID 12.06.2026 • 08:41 Uhr Guido Buchwald befürchtet, dass durch die Torhüterthematik Probleme in der deutschen Nationalmannschaft entstehen könnten.

Für den früheren Weltmeister Guido Buchwald könnte die vieldiskutierte Torhüter-Frage während der Fußball-WM noch für Probleme in der Nationalmannschaft sorgen.

„Man muss abwarten und schauen, inwiefern beispielsweise das Torwartthema Spuren hinterlassen hat“, sagte der 65-Jährige im Welt-Interview.

„Dass Manuel Neuer der beste Torhüter ist, steht außer Frage. Aber Oliver Baumann hat sich nichts zuschulden kommen lassen, er war die klare Nummer eins“, erklärte Buchwald, der 1990 in Italien den WM-Titel gewonnen hatte.

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„Nun ist alles wieder anders. Das musst du als Mannschaft auch erst einmal verstehen, gerade mit Blick auf die Kommunikation“, sagte Buchwald weiter.