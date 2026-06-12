Buchwald zur Torhüter-Frage: "Als Mannschaft erstmal verstehen"

Für den früheren Weltmeister Guido Buchwald könnte die vieldiskutierte Torhüter-Frage während der Fußball-WM noch für Probleme in der Nationalmannschaft sorgen.
Buchwald mit klarer Kante bei Torhütern
„Man muss abwarten und schauen, inwiefern beispielsweise das Torwartthema Spuren hinterlassen hat“, sagte der 65-Jährige im Welt-Interview.
„Dass Manuel Neuer der beste Torhüter ist, steht außer Frage. Aber Oliver Baumann hat sich nichts zuschulden kommen lassen, er war die klare Nummer eins“, erklärte Buchwald, der 1990 in Italien den WM-Titel gewonnen hatte.
WM: Buchwald sieht Nagelsmann in der Pflicht
„Nun ist alles wieder anders. Das musst du als Mannschaft auch erst einmal verstehen, gerade mit Blick auf die Kommunikation“, sagte Buchwald weiter.
Buchwald sieht vor allem Bundestrainer Julian Nagelsmann in der Pflicht. „Die Mannschaft braucht einen guten Teamgeist, für den auch der Trainer verantwortlich ist“, sagte der langjährige Stuttgarter: „Ihm muss es gelingen, alle Spieler für die Sache zu begeistern. Das Ego muss hintenanstehen. Nur die Gruppe zählt, nicht der einzelne. Alle Spieler müssen an einem Strang ziehen.“