Calhanoglu entschuldigt sich bei Fans: "Wir sind alle traurig"

SID 20.06.2026 • 09:17 Uhr Für die Türkei besteht keine Chance mehr auf ein Weiterkommen - der Kapitän richtet sich auch an die Fans.

Die Enttäuschung stand Hakan Calhanoglu ins Gesicht geschrieben. „Wir sind alle traurig“, sagte der Kapitän, nachdem die Türkei ihre großen WM-Träume vorzeitig begraben musste: „Ich will mich einfach nur bei unseren Fans bedanken, die hierher gekommen sind, die uns zu Hause unterstützt haben. Gleichzeitig möchte ich mich bei ihnen entschuldigen.“

Nach dem bitteren 0:1 (0:1) im zweiten Gruppenspiel gegen Paraguay in Santa Clara hat die Mannschaft um den früheren Bundesliga-Profi in der Gruppe D keine Chance mehr auf das Weiterkommen. Dabei war die Türkei ambitioniert in ihre erste Endrunde seit 24 Jahren gestartet. Doch nach der zweiten Niederlage steht bereits fest, dass die letzte Partie gegen den Hauptgastgeber USA am Freitag (4.00 MESZ/MagentaTV) für die Auswahl von Trainer Vincenzo Montella sportlich bedeutungslos ist.

„Die Erwartungen waren hoch“, sagte Calhanoglu: „Aber ich bin stolz auf meine Teamkollegen, weil jeder sein Bestes versucht hat.“ Doch selbst in Überzahl nach der Roten Karte für Miguel Almirón (45.+3), der sich im Dialog mit Mert Müldür die Hand vor den Mund gehalten hatte, reichte es nicht für einen dringend benötigten Punkt.

„Jeder wollte unserem Land etwas geben“, betonte Calhanoglu. Man habe gegen Paraguay und auch gegen Australien (0:2) „viel versucht, aber wir hatten auch ein bisschen Pech“.

Der 32-Jährige richtete aber auch den Blick nach vorne. Die Türkei habe eine junge Generation an Spielern, die „noch viele Turniere“ vor sich hätten. „Für mich war es vielleicht das letzte, das weiß man nie“, sagte Calhanoglu.