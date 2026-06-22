"Cooles Lied": Amiri freut sich über Partysong

SID 22.06.2026 • 17:54 Uhr "Der Zug hat keine Bremse" kommt auch bei den DFB-Spielern gut an.

Nadiem Amiri ist kein großer Freund von Ballermann-Hits, doch der bei der WM nach deutschen Siegen gespielte Partysong „Der Zug hat keine Bremse“ kommt auch beim Fußball-Nationalspieler gut an. „Der ist top, ich finde den super“, sagte Amiri im DFB-Quartier in Winston-Salem. Er sei zwar keiner, „der so etwas hört. Aber irgendwie passt es gerade. Ein cooles Lied.“

Nach den Siegen gegen Curacao (7:1) und die Elfenbeinküste (2:1) begab sich die Mannschaft zu dem Song auf die Ehrenrunde. „Wenn eine Nation in so einen Flow kommt, dann gibt es auch immer irgendein Lied. Der Song passt ganz gut zu uns“, sagte Amiri, der einen Wunsch für den weiteren Turnierverlauf hat: „Ich hoffe, dass die Überschrift immer noch bleibt.“