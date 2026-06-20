Curacaos Comenencia sieht sich WM-Tor "jeden Tag" an

Seinen besonderen WM-Moment gegen Deutschland hat Curacaos Livano Comenencia auch nach einigen Tagen noch nicht verarbeitet.
DFB-Schreck schaut Tor „jeden Tag“ an
Er schaue sich sein Tor beim Auftakt gegen das DFB-Team (1:7) „jeden Tag“ an, erzählte der Mittelfeldspieler des kleinsten WM-Teilnehmers der Geschichte mit einem breiten Grinsen. Auf den Treffer blicke er „mit einem schönen Gefühl“ zurück. Comenencia hatte in Houston zum zwischenzeitlichen 1:1 (21.) gegen das DFB-Team getroffen.
WM: Curacao-Torschütze will nachlegen
Er wolle sich jedoch nicht darauf ausruhen, sondern „im nächsten Spiel unbedingt etwas Schönes zeigen“, sagte Comenencia vor dem zweiten Gruppenspiel des Außenseiters gegen Ecuador in der Nacht auf Sonntag (2.00 Uhr MESZ im LIVETICKER) in Kansas City.
Angesprochen auf das berühmte Football-Team, das üblicherweise im Arrowhead Stadium in Kansas City spielt, kam Comenencia ins Schwimmen. „Sie waren mal Super-Bowl-Champion, oder?“, fragte der 22-Jährige vom FC Zürich. Der Name der Chiefs fiel ihm dabei nicht ein.