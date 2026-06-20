Curacaos Comenencia sieht sich WM-Tor "jeden Tag" an

SID 20.06.2026 • 02:32 Uhr Der Profi vom FC Zürich denkt gerne an seinen besonderen WM-Moment gegen Deutschland zurück. Er will sich auf dem Treffer aber nicht ausruhen.

Seinen besonderen WM-Moment gegen Deutschland hat Curacaos Livano Comenencia auch nach einigen Tagen noch nicht verarbeitet.

Er schaue sich sein Tor beim Auftakt gegen das DFB-Team (1:7) „jeden Tag“ an, erzählte der Mittelfeldspieler des kleinsten WM-Teilnehmers der Geschichte mit einem breiten Grinsen. Auf den Treffer blicke er „mit einem schönen Gefühl“ zurück. Comenencia hatte in Houston zum zwischenzeitlichen 1:1 (21.) gegen das DFB-Team getroffen.

WM: Curacao-Torschütze will nachlegen

Er wolle sich jedoch nicht darauf ausruhen, sondern „im nächsten Spiel unbedingt etwas Schönes zeigen“, sagte Comenencia vor dem zweiten Gruppenspiel des Außenseiters gegen Ecuador in der Nacht auf Sonntag (2.00 Uhr MESZ im LIVETICKER) in Kansas City.