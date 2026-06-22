Loblied auf Modric: "Ist meine rechte Hand"

SID 22.06.2026 • 22:42 Uhr Nach dem bitteren WM-Auftakt stärkt Kroatiens Trainer Zlatko Dalic Starspieler Luka Modric den Rücken.

Auch nach dem schwachen WM-Start zweifelt Kroatiens Nationaltrainer Zlatko Dalic kein bisschen an Star-Spielmacher Luka Modric. „Modric hat Geschichte geschrieben. Und das bleibt. Was er für die Nationalmannschaft geleistet hat, motiviert uns alle. Er ist meine rechte Hand auf dem Platz, ein Vorbild für die jungen Spieler“, sagte Dalic am Montag.

In der Nacht zum Mittwoch (1 Uhr im LIVETICKER) treffen die Kroaten in ihrem zweiten WM-Gruppenspiel in Toronto auf Außenseiter Panama. Den Auftakt hatte der Vize-Weltmeister von 2018 mit 2:4 gegen England verloren. Kapitän Modric (40) erwischte einen gebrauchten Abend, verursachte einen Elfmeter und wurde bereits nach 58 Minuten ausgewechselt.

Dalic unterstrich vor der richtungsweisenden Partie Modrics mentale Stärke. „Wir haben in den letzten zehn Jahren viel zusammen erreicht. Seine Kernqualität ist, dass er niemals aufgibt. Man muss nicht mehr viel über seine Qualitäten sprechen. Er ist der Anführer auf und neben dem Platz“, sagte der Coach. Nach der Finalniederlage vor acht Jahren in Russland gegen Frankreich wurden Dalic und Modric 2022 in Katar gemeinsam WM-Dritter.

WM: Kroatien bereits unter Druck

Die Situation vor dem Duell mit Panama ist durchaus herausfordernd. Sollte Kroatien sensationell gegen den Underdog aus Mittelamerika verlieren und Ghana den Engländern ein Remis abtrotzen, wären Modric und Co. in der Gruppenphase gescheitert.