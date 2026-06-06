Dank Sané und Havertz: Deutschland siegt im letzten WM-Test!

Julius Schamburg 06.06.2026 • 22:34 Uhr Deutschland gestaltet auch das letzte Testspiel vor der Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA siegreich. Kai Havertz präsentiert sich in Topform - Leroy Sané trifft entscheidend.

Generalprobe geglückt, Jubel im letzten WM-Test! Die deutsche Nationalmannschaft hat sich am Samstagabend mit 2:1 (1:1) gegen die USA durchgesetzt.

Damit gewann die deutsche Auswahl auch das neunte Spiel in Serie, auch wenn an einigen Stellen noch Verbesserungspotenzial herrscht. Kai Havertz (2.) und Leroy Sané (57.) trafen für das DFB-Team. Für den WM-Gastgeber war Antonee Robinson erfolgreich (37.).

Nagelsmann: „Perfekter Test für uns“

„Ich fand, es war ein perfekter Test für uns“, freute sich Nagelsmann bei RTL: „Auch von den Witterungsbedingungen, ein Gegner der emotional spielt.“ Besonders die ersten 15 Minuten hob der Bundestrainer dabei positiv hervor. „Wir haben jetzt neunmal in Folge gewonnen. Das musst du auch erstmal machen.“

Matchwinner Sané gab sich kampfeslustig: „Es war ein schwieriger Gegner. Der Platz war ein bisschen stumpf, das macht es auch nicht einfacher. Wir sind ein gutes Team. Die Vorfreude ist riesig. Ich hoffe, in Deutschland auch. Wir werden angreifen!“

Blitzstart für das DFB-Team

Im strömenden Regen von Chicago startete die Mannschaft von Julian Nagelsmann energisch, belohnte sich früh.

Doch während im Soldier Field mit zunehmender Spieldauer auch immer mal wieder die Sonne rauskam, zeigten sich in der Defensive des DFB-Teams Lücken auf. Insbesondere bei Kontern und Ecken wirkten die Deutschen anfällig, landeten aber schlussendlich dennoch einen verdienten Sieg.

Havertz sorgte für den perfekten Start und brachte das DFB-Team bereits in der 2. Minute in Führung. Nach Freistoßflanke von Joshua Kimmich startete der Arsenal-Stürmer durch und köpfte eiskalt zum 1:0 ein.

USA gleicht per Traumtor aus – Baumann machtlos

Robinson glich mit einem traumhaften Volleyschuss aus. Nach einer Ecke missglückte der Klärungsversuch von Jonathan Tah und Robinson fasste sich ein Herz und knallte den Ball unhaltbar in den rechten oberen Winkel. Oliver Baumann war machtlos – Robinson feierte sein Traumtor mit einem Salto.

Nach gut einer Stunde glänzte Havertz dann als Vorlagengeber. Er legte für Sané auf, der den Vorzug vor dem verletzten Lennart Karl erhielt (WM-Aus). Sané spitzelte den Ball aus zentraler Position gekonnt ins linke untere Eck – es war sein 17. Länderspieltreffer.

Nagelsmann macht sich für Sané stark

Vor dem Treffer zum 2:1 hatte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus Sané noch attestiert, dass das Spiel „nicht so läuft, wie er sich das vorstellt“. Es sollte nicht lange dauern, bis sich das Blatt wendete.

„Er ist sehr beliebt und am Ende liegt es immer an ihm, wie er in den Mannschaftskreis auch aufgenommen wird. Er ist ein super feiner Kerl. Er muss einfach immer an die Grenze gehen. Er hat heute ein super gutes Spiel gemacht, ein wichtiges Tor. Er soll sich einfach von der Leine lassen, dann kann er viel Freude bereiten“, sagte Nagelsmann nach dem Schlusspfiff über Sané.

Was sein Tor angeht sagte Sané: „Persönlich ist es mir egal. Das ist fürs Team, das ist mir wichtiger. Das wir alle zusammen einem Strang ziehen.“

Rudelbildungen kurz vor Schluss

Baumann rettete in der 87. Minute nach Distanzschuss von Ex-Bundesliga-Profi Brenden Aaronson glänzend und hielt den Sieg fest. In der Nachspielzeit kam es dann noch zu Rudelbildungen, nachdem David Raum von Timothy Weah zu Fall gebracht worden war. Weah, Nico Schlotterbeck und Maximilian Beier wurden verwarnt.