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"Dann wirst du dort ein Star sein!"

„Dann wirst du dort ein Star sein!“

Kobbie Mainoo darf auf sein erstes Spiel bei einer WM hoffen. Kurz vor dem Start richtet sich eine englische Ikone an den 21-Jährigen.
Thomas Tuchel sorgt mit seinem WM-Kader für einige Überraschungen. Sogar nicht nominierte Spieler melden sich zu Wort.
Niklas Sagner
Kobbie Mainoo darf auf sein erstes Spiel bei einer WM hoffen. Kurz vor dem Start richtet sich eine englische Ikone an den 21-Jährigen.

Kobbie Mainoo hat es mit 21 Jahren zu seiner ersten Weltmeisterschaft geschafft. Thomas Tuchel nominierte den Mittelfeldspieler für die englische Nationalmannschaft. Jetzt bekam Mainoo nochmal zusätzliche Motivation von einer Manchester-United-Legende.

Wayne Rooney, der für die BBC über die WM berichtet, hatte noch eine besondere Botschaft für den 21-Jährigen parat. „Hallo Kobbie, nur eine kurze Nachricht, um dir viel Glück bei der Weltmeisterschaft zu wünschen. Sei einfach du selbst, dann wirst du dort ein Star sein, Kumpel.“

„Außerdem war die Art und Weise, wie du in dieser Saison mit allem umgegangen bist, eine Lektion für alle jungen Fußballspieler und ein großartiges Vorbild für junge und alte Spieler. Und mit zwei Söhnen in der United Acadamey solltest du wissen – auch wenn du es vielleicht nicht merkst – dass du eine Inspiration für sie und alle anderen jungen Spieler dort bist. Mach weiter so. Sei du selbst. Alles Liebe, Wazza.“

Schwerer Saisonstart für Mainoo

Unter Ruben Amorim hatte Mainoo bei Manchester United zu Saisonbeginn zunächst einen schweren Stand. In der Premier League reichte es beim 21-Jährigen nur für Kurzeinsätze. Im Januar hatte er zusätzlich mit einer Wadenverletzung zu kämpfen.

Doch nach der Entlassung Amorims und der Anstellung von Michael Carrick änderte sich Mainoos Stand schlagartig. Unter Carrick war der Nationalspieler sofort gesetzt und spielte ausschließlich von Beginn an.

Dadurch verdiente sich Mainoo auch seinen Platz im Kader der Three Lions. Dort sieht sich der defensive Mittelfeldspieler allerdings starker Konkurrenz ausgesetzt. Während Declan Rice gesetzt sein dürfte, kämpfen Jordan Henderson, Elliot Anderson und Mainoo um den Platz an seiner Seite.

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