„Darf ich nicht anziehen“: Undav und sein Schuhproblem

SID 12.06.2026 • 20:16 Uhr Der DFB-Torjäger zeigt sich beim Teamfoto in schwarzen Kickstiefeln - bei der WM muss er aber in einem anderen Modell spielen.

Deniz Undav hat ein Schuhproblem. Das Modell „Copa Mundial“ von Ausrüster adidas, das der deutsche Fußball-Nationalspieler beim Teamfoto im WM-Quartier in Winston-Salem trug, steht ihm für den Turnierstart am Sonntag (19.00 Uhr/ARD und MagentaTV) gegen Curacao nicht zur Verfügung.

„Ich finde die Schuhe cool, aber ich glaube nicht, dass ich die anziehen darf“, sagte Undav über die schwarzen Kickstiefel, mit denen er auch im Netz für Furore gesorgt hatte: „Ich muss immer die neuesten anziehen, glaube ich.“

Ein Hintertürchen gibt es aber womöglich doch. „Vielleicht macht man da eine Ausnahme“, meinte Undav und kündigte an: „Wenn es sie in meiner Größe gibt, kann es sein, dass ich mal mit ihnen trainiere. Aber ich muss mit den neuen Schuhen spielen.“

Auch sonst achtet der 29-Jährige darauf, was er anzieht. „Ich gehe nicht so oft raus“, sagte er schmunzelnd über die Hitze in den USA, „und wenn, dann nehme ich die Jacke und ziehe die Kapuze drüber, dass ich keinen Sonnenstich kriege.“

Der Stuttgarter plauderte in Winston-Salem auch locker über seine Erfahrungen als WM-Fan 2014, als er mit der Familie bei deutschen Siegen zum Autokorso startete. Über den „Freigang“ aus dem Quartier oder über seine Persönlichkeit. „Ich bin immer noch der Deniz“, meinte er: „Ich habe ein paar graue Haare bekommen. Aber ich habe den gleichen Schaden wie vor 15 Jahren.“