Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
WM 2026
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
HIGHLIGHTS
WM 2026>

WM 2026: Deutschland - Curacao heute live im Free-TV, Stream und Ticker

Das DFB-Team startet in die WM

Nach der WM 2018 und der WM 2022 will die deutsche Nationalmannschaft bei der WM 2026 endlich einmal wieder die Gruppenphase überstehen. Dafür ist ein Sieg gegen Curacao am Sonntag Pflicht.
Deniz Undav spricht im Interview mit Magenta über seine Eindrücke von den NBA-Finals, seine lautstarke Rolle innerhalb der Nationalmannschaft im Vergleich zu Thomas Müller, sowie über einen privaten Style-Tipp bezüglich dessen Bartwuchses und eine für ihn speziell angefertigte Soße.
SPORT1
Nach der WM 2018 und der WM 2022 will die deutsche Nationalmannschaft bei der WM 2026 endlich einmal wieder die Gruppenphase überstehen. Dafür ist ein Sieg gegen Curacao am Sonntag Pflicht.

Am Sonntagabend (19 Uhr im LIVETICKER) beginnt für die deutsche Nationalmannschaft mit dem Spiel gegen Curacao die WM in den USA, Mexiko und Kanada.

Dabei ist das Datum für die DFB-Auswahl ein gutes Omen: Am 14. Juni gab es noch keine Niederlage. In elf Partien an diesem Datum gab es acht Siege und drei Remis.

WM 2026: So können Sie Deutschland – Curacao live verfolgen

WM heute: Deutschland heiß auf Curacao

„Die Mannschaft brennt. Wir werden ein richtig gutes Spiel zeigen, davon bin ich überzeugt“, kündigte DFB-Sportdirektor Rudi Völler bei der Eröffnung des German House of Soccer in New York an. „Es kommt jetzt darauf an, dass wir die Vorrunde gut überstehen, gute Ergebnisse haben“, ergänzte Präsident Bernd Neuendorf.

„Wir wollen uns die Sicherheit und das Vertrauen holen, dass in dem Turnier was möglich ist“, sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann vor dem Auftakt und dem mit Spannung erwarteten Nationalmannschafts-Comeback von Torhüter Manuel Neuer nach 709 Tagen.

„Jeder ist heiß auf das erste Spiel“, versicherte der stets gut gelaunte Deniz Undav und machte den eigenen Anspruch deutlich: „Wenn ich sagen würde, ich will ins Achtelfinale kommen, dann wäre ich falsch hier.“

WM-Start: Wie spielt die deutsche Nationalmannschaft?

„Wir wollen einfach erfolgreich ins Turnier starten und nicht über ein 5:0 schwadronieren“, mahnte aber DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig. Für die passende musikalische Untermalung bei Toren ist jedenfalls gesorgt. Alle WM-Treffer werden „völlig losgelöst“ zum Heim-EM-Hit „Major Tom“ bejubelt.

Die Personalfragen scheinen für den Turnierstart geklärt. Links hinten hat sich Nathaniel Brown gegen David Raum durchgesetzt, Felix Nmecha wird statt Leon Goretzka im defensiven Mittelfeld auflaufen. Leroy Sané ist vorerst vorne rechts gesetzt. Und im Tor steht aller Wahrscheinlichkeit nach Neuer.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite