WM 2026: Deutschland - Curacao heute live im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 14.06.2026 • 16:00 Uhr Nach der WM 2018 und der WM 2022 will die deutsche Nationalmannschaft bei der WM 2026 endlich einmal wieder die Gruppenphase überstehen. Dafür ist ein Sieg gegen Curacao am Sonntag Pflicht.

Dabei ist das Datum für die DFB-Auswahl ein gutes Omen: Am 14. Juni gab es noch keine Niederlage. In elf Partien an diesem Datum gab es acht Siege und drei Remis.

WM 2026: So können Sie Deutschland – Curacao live verfolgen

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WM heute: Deutschland heiß auf Curacao

„Die Mannschaft brennt. Wir werden ein richtig gutes Spiel zeigen, davon bin ich überzeugt“, kündigte DFB-Sportdirektor Rudi Völler bei der Eröffnung des German House of Soccer in New York an. „Es kommt jetzt darauf an, dass wir die Vorrunde gut überstehen, gute Ergebnisse haben“, ergänzte Präsident Bernd Neuendorf.

„Wir wollen uns die Sicherheit und das Vertrauen holen, dass in dem Turnier was möglich ist“, sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann vor dem Auftakt und dem mit Spannung erwarteten Nationalmannschafts-Comeback von Torhüter Manuel Neuer nach 709 Tagen.

„Jeder ist heiß auf das erste Spiel“, versicherte der stets gut gelaunte Deniz Undav und machte den eigenen Anspruch deutlich: „Wenn ich sagen würde, ich will ins Achtelfinale kommen, dann wäre ich falsch hier.“

WM-Start: Wie spielt die deutsche Nationalmannschaft?

„Wir wollen einfach erfolgreich ins Turnier starten und nicht über ein 5:0 schwadronieren“, mahnte aber DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig. Für die passende musikalische Untermalung bei Toren ist jedenfalls gesorgt. Alle WM-Treffer werden „völlig losgelöst“ zum Heim-EM-Hit „Major Tom“ bejubelt.