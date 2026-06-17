„Das ist Rot“: Ittrich über Messis Foulspiel

SID 17.06.2026 • 10:02 Uhr Der Superstar führt Argentinien zum Auftaktsieg und steigt gar zum Rekordtorjäger auf. Aber hätte er in der zweiten Hälfte noch dabei sein dürfen?

Lionel Messi führte Weltmeister Argentinien mit einem Gala-Auftritt zum Auftaktsieg, stellte nebenbei den WM-Torrekord ein – hätte eigentlich aber schon in der ersten Halbzeit vom Platz fliegen müssen. So zumindest sieht es Patrick Ittrich. „Für mich ist das eine Rote Karte“, sagte der Bundesliga-Schiedsrichter bei MagentaTV über ein Foul Messis im Spiel gegen Algerien (3:0): „Wir haben diverse Beispiele aus der Bundesliga, wo das mit Rot bestraft wurde. Er wollte das nicht, ohne Frage, aber das ist kein Grund, keine Rote Karte zu geben.“

In der 31. Minute hatte Messi Algeriens Kapitän Aissa Mandi mit offener Sohle an der Wade erwischt. Da stand es bereits 1:0 durch den ersten Treffer des Superstars (17.), später gelangen ihm zwei weitere Tore (60./76.). Messi liegt damit in der Liste der Rekordtorjäger bei Weltmeisterschaften gleichauf mit Miroslav Klose (je 16).

Eine derart frühe Rote Karte hätte das gesamte Spiel verändert. Es gebe, sagte Ittrich, „drei Kriterien für übermäßige Härte: Chancen, den Ball zu spielen, Trefferbild und Dynamik. Wenn zwei erfüllt sind, kannst du immer eine Rote Karte geben, besser sind drei. Hier sind zwei erfüllt. Chancen, den Ball zu spielen, hat er nullkommanull. Das Trefferbild sieht ganz übel aus. Das Einzige, was fehlt, ist die Dynamik. Deswegen hat sich der Videoassistent nicht eingeschaltet.“