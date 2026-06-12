Das steckt hinter Hummels‘ Shirt

Niklas Sagner 12.06.2026 • 21:08 Uhr Mats Hummels und Laura Wontorra sorgen für einen lustigen TV-Moment. Dabei geht es um ein besonderes T-Shirt des Weltmeisters von 2014.

Mats Hummels ist als WM-Experte für Magenta TV in den USA unterwegs. Bei seinem Auftritt in der Vorberichterstattung zum WM-Spiel Kanada gegen Bosnien kam es zu einem lustigen TV-Moment.

Moderatorin Laura Wontorra lenkte zu Beginn der Übertragung die Aufmerksamkeit auf das Outfit des Weltmeisters von 2014: „Rein fashiontechnisch kann mein Experte auch mithalten. Hast du dir die T-Shirts extra machen lassen für New York? Wie oft sehen wir die in den nächsten sechs Wochen?“, scherzte Wontorra.

Doch was genau meinte die Moderatorin? Auf dem Shirt von Hummels stehen seine Initialen „MH“ und darunter die Buchstaben „NYC“.

T-Shirt von Hummels sorgt für Aufsehen

„Steht da echt Mats Hummels, New York City?“, fragte Wontorra. Hummels konnte die Situation aufklären. „Das hat tatsächlich nichts mit mir zu tun. Ich habe es mir aber schon deshalb gekauft, muss ich zugeben. Hinten drauf steht die Marke, die es dann wäre.“