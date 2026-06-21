Gesehen? Das steckt hinter dem besonderen Undav-Jubel

Conrad Fröhlich 21.06.2026 • 12:53 Uhr Was hat es mit der Jubelgeste von Deniz Undav auf sich? Der deutsche Edeljoker feiert seinen späten Treffer zum 2:1 auf besondere Art und Weise. Die Hintergründe.

Deniz Undav hat nach seinem Doppelpack beim WM-Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste (2:1) einen besonderen Jubel gezeigt.

Insbesondere nach dem späten Siegtreffer brachen bei der Elf von Julian Nagelsmann alle Dämme – Undav blieb jedoch ganz cool. Als der 29-Jährige wieder Richtung Mittellinie schritt, nahm er sich Zeit für eine besondere Jubelgeste. Er hielt sich die Hand vor den Mund und spreizte dabei drei Finger ab.

Ein Gruß an die beiden Influencer und Streamer Sidney Eweka und Niklas-Wilson Sommer. Die Social-Media-Größen lieferten via Instagram-Video die Aufklärung zu der Geste. „Wir haben vorgestern Deniz Undav getroffen und am Ende habe ich zu Deniz gesagt: Ey Deniz, mach mal bitte diesen Jubel (macht die Jubelgeste selbst, Anm. d. Red.)“, erklärte Sommer und hoffte: „Es wäre so geil, wenn er sich dran erinnert. Weil dann ist eins klar: Dieser Jubel kommt von uns. Den haben wir gemacht.“

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Gesagt, getan. Undav drehte sich auf dem Weg zurück in die eigene Hälfte und lieferte wie gewünscht. Lautstark bejubelten die beiden das und skandierten – wie die anderen Deutschland-Fans auch – den Namen des Doppelpackers.

Undav-Jubel kommt aus der NBA

Erfunden haben die beiden die Pose mit der Hand dabei nicht. Wie Sidney Eweka im Clip kurz erwähnt, handelt es sich bei der Geste um den typischen Jubel des NBA-Basketballers Jalen Brunson. Brunson führte die Knicks jüngst zum NBA-Meistertitel.